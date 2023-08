【90年代】希少! 4Bタイプ ジャンポールゴルチエ スーツ 上下セット ビジネス 黒 ストライプ シンプル メンズ サイズ46 M〜L相当 ブラック Jean Paul GAULTIER セットアップ

Jean Paul GAULTIER CLASSIQUE やメインラインのJean Paul GAULTIERでも非常に人気のあった4つボタンタイプのジャケットタイプ

スーツにしては薄手タイプで春夏に持ってこいの生地感です。

現在では、90年代アイテムが高値で取引されており、こちらのラインも非常に希少なアイテムで市場からかなり少なくなってます。

動きが早い商品のためお求めの方はお早めに。

【サイズ】

サイズ 46

着丈78 肩幅44 袖丈60 身幅52

着丈102 ウエスト72 わたり幅28

裾幅21 股上32

素人採寸です。ご参考までに。

Levi's BALENCIAGA OAKLEY KATHARINE HAMNETT ISSEY MIYAKE Dior 60 70 80 90

s m l

neonsign toga unused jieda needles masu maison margiera tom ford nano universe contena store sullen tokyo jil sander amanojaku our legacy y/project wales bonner PETER DO dries van noten aries/acne/affix/allege/auralee/comoli/cmmn swdn/dairiku/delada/doublet/eytys/facetasm/fumito ganryu/gmbh/gourmet jeans/hed mayner/kidill/kiko kostadinov/kozaburo/lownn/little big/landlord/martin rose/magliano/midorikawa jeanpaulgaultier archive古着

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャンポールゴルチェオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

