リアル ☆ 美品 ルイヴィトン チャーム キーホルダー ポルトクレ キーホルダー

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商品の情報
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|ルイヴィトン
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|目立った傷や汚れなし
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#ゲリラセール中でオトク ☆スタート価格：27,999円 ⇒ ゲリラセール：22,699円 送料込 ・全長 ：約14 cm ・重量 ：約56,5ｇ ・素材 ：ゴールドメッキ×プラスチック ・付属品：保存袋 ・参考価格：34,560円※送料無料 ※使用少なめですが微細な傷や薄汚れ等もございますので、 神経質な方や完品をお求めの方のご購入は固くお断りいたします。 ※出品内容をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。※すり替え防止およびトラブル回避のため、 キャンセルおよび返品はお受け出来ません 。 ※モニター環境により、お色の濃淡など差異が生じる場合がございます。 #LOUISVUITTON #ルイヴィトン #レディース #アクセサリー #キーホルダー #チャーム #バッグ #バッグチャーム #おしゃれ #かわいい #注目 #女子 #個性 #小物 #ファッション
商品の情報
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|商品の状態
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