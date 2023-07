新発売 COFFEE ＜NO × GOLF"＞ "NO CLUBHAUS ショートパンツ

<NO COFFEE × CLUBHAUS "NO GOLF">

大阪発のゴルフスタイルショップ『CLUBHAUS(クラブハウス)』とのコラボ商品第7弾です。

今回発売するバケットハットと同素材で撥水加工を施しています。

撥水加工は永久的なものではありません。

生地は夏仕様に薄めにし、夏のゴルフでも快適にプレーして頂けるように

しています。

カラー=ホワイト

※ホワイトは透けやすい為、生地を重ね合わせています。

サイズ=S

ご理解の上ご購入ください。

素材:(表地)ナイロン 100%、(裏地) ポリエステル100%

<サイズ>

サイズ ウエスト ヒップ 前股上(帯なし)

S 75cm 109cm 30cm

MADE IN CHINA

発送の際は小さく折り畳み簡易梱包になります。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

