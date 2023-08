エアフォース1 シカゴ

サイズ 27cm (US9)

付属品 箱 (写真にて状態の確認をお願いします。)

海外製品のため、基準が厳しい日本とは違い、保存袋や商品への若干の傷、縫製の甘さなどがある可能性がございます。

⚠︎海外並行輸入品のため、完璧を求める方や神経質な方は、ご購入をお控え下さい。

⚠︎また、鑑定は行なっていないため真贋についての断定はできません。

⚠︎写真は全て実物を撮影したものです。

箱の状態はあまり良くないです。ご了承ください。

上記にご理解できる方のみご購入をお願い致します。

即購入OKです。

多少の値下げ交渉も受付致します。

交渉中でも他の方の購入可とします。

検索用

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

