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格安即決 マキタブロア18v 工具/メンテナンス

商品の説明

タイプ···電動工具
防爆ソケットレンチセット
人気シリーズ・特徴···マキタ 18v、充電式
みんとも様専用　インパクトドライバー　バッテリー2個　充電器セット
電源···充電式
かっちゃん専用品他の人は、買わないでください

スナップオンCTJ9075
マキタの充電式ブロアモデルUB 185Dの出品になります。新品購入した品物で使用頻度はトータル2時間程度位です。使用に伴う多少の汚れはございますが比較的綺麗な品物だと思いますので、まだまだ使って頂けると思います
ブルーポイント 3/8ラチェットソケットセット
あくまでも中古品になりますのでご理解ある方の購入宜しくお願いします。
HiKOKI(ハイコーキ) コードレスインパクトFWH14DGL 新品同様
中古のバッテリーを1個おつけします

日東工器　アトラマスター　M-100D 美品

商品の情報

ブランドマキタ
商品の状態未使用に近い

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マキタ makita インパクトレンチ

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タイプ···電動工具人気シリーズ・特徴···マキタ 18v、充電式電源···充電式マキタの充電式ブロアモデルUB 185Dの出品になります。新品購入した品物で使用頻度はトータル2時間程度位です。使用に伴う多少の汚れはございますが比較的綺麗な品物だと思いますので、まだまだ使って頂けると思いますあくまでも中古品になりますのでご理解ある方の購入宜しくお願いします。中古のバッテリーを1個おつけします

商品の情報

ブランドマキタ
商品の状態未使用に近い

格安即決 マキタブロア18v 工具/メンテナンス

39分钟前

格安即決 マキタブロア18v 工具/メンテナンス

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
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f9442fba

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コメント (13)

f9442fba
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マキタ makita 充電式 互換 ブロワー 小型 ブロワ ブロアー 送風 車

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マキタ makita 充電式 互換 ブロワー 小型 ブロワ ブロアー 送風 車 集塵機 送風機 集塵 洗車 コードレス 電動 18ボルト 14ボルト 18V 14.4V バッテリー 対応 UB185DZ 互換品 送風 集じん 両用 ※ バッテリー・充電器 別売 (BLO185S01-BK)

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