格安即決 マキタブロア18v 工具/メンテナンス

タイプ···電動工具

防爆ソケットレンチセット

人気シリーズ・特徴···マキタ 18v、充電式

みんとも様専用 インパクトドライバー バッテリー2個 充電器セット

電源···充電式

かっちゃん専用品他の人は、買わないでください



スナップオンCTJ9075

マキタの充電式ブロアモデルUB 185Dの出品になります。新品購入した品物で使用頻度はトータル2時間程度位です。使用に伴う多少の汚れはございますが比較的綺麗な品物だと思いますので、まだまだ使って頂けると思います

ブルーポイント 3/8ラチェットソケットセット

あくまでも中古品になりますのでご理解ある方の購入宜しくお願いします。

HiKOKI(ハイコーキ) コードレスインパクトFWH14DGL 新品同様

中古のバッテリーを1個おつけします

商品の情報 ブランド マキタ 商品の状態 未使用に近い

タイプ···電動工具人気シリーズ・特徴···マキタ 18v、充電式電源···充電式マキタの充電式ブロアモデルUB 185Dの出品になります。新品購入した品物で使用頻度はトータル2時間程度位です。使用に伴う多少の汚れはございますが比較的綺麗な品物だと思いますので、まだまだ使って頂けると思いますあくまでも中古品になりますのでご理解ある方の購入宜しくお願いします。中古のバッテリーを1個おつけします

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日東工器 アトラマスター M-100D 美品☘️大特価☘️充電式チェーンソー 16インチ 枝切り 枝打ち 本体のみマキタ makita インパクトレンチHikoki 190mm卓上丸ノコ C7FCH