ご覧頂きましてありがとうございます。光などの具合で画像と実際のお色がやや違うと思いますので、ご了承くださいませ。

トレイシー様専用makana na kathyプリンセスネックチュニック



≪美品≫エムズグレイシー トップス✨

又 同じデザインでも 使用する布(仕入れ値 素材)によって お値段が 変わりますので ご了承 下さいませ。

ビアズリー購入 ストライプチュニック



【美品】トゥエンティーミリオンフラッグメンツ

✭☆★☆★

アルベロベロ/オーガンジーお袖/チュニック/ワンピース



はるかぜ様専用 PUREZZA 竹内レース リネン100% チュニック 日本製

書生絣等 藍染め絣色々 絵絣等を組み合わせて

新商品 スーパービューティー 春夏カタログ掲載ストライプチュニック ブルー系42

可愛い チュニックブラウスを手作りしました。前左右にポケットを付けました。

フリルショルダーチュニック RUBY AND YOU ルビーアンドユー



美品 UN3D. アンスリード 袖ボリューム チュール トップス

★お値引き交渉はお控えくださいませ。

ドラッグストアーズ 新品タグ付き大きいサイズFまとめ売り①



トクコのトップス



◆アルベロベロ◆可愛いチュニック

サイズ平置きで

ピンクハウス Picnic Check チュニック ブラウス 2023 新作



PLEATS PLEASE(プリーツプリーズ)

肩幅40

【新品・未使用】MAISON SPECIAL バルーンスリーブチュニック



未使用 レオナール 2022 年秋冬 チュニック 42

脇下幅56

ご専用となりました レオナール チェニック



大きいサイズ 23区 クリアヴィスコースストレッチニットセット(自由区ICB組曲

着丈 前56 後ろ60

トリーバーチとレオナールパリ



#トクコクーラーよけにビタミンから

袖丈50.5

ピンクハウス バラ柄長袖ポリチュニック 未使用品



専用!ドラッグストアーズ DS CLUB Lサイズ

裾幅66

MARC BY MARC JACOBS デニムワンピース



☆ANNIE☆様専用 CANAL お洒落なチュニック

アームホール58

カナダからお取寄せ ブルーグレーマーブル ふわふわシフォンチュニックワンピース



キモリメ!チュニック 我が牡丹ヲかさむや

ネックホール61.5

専用634新品chou chou 綿 サークルprintアシンメトリーTU



☆N•R☆様専用 6点

素材 木綿

プリーツプリーズ 4 チュニック ISSEY MIYAKE レイヤードに



【M-premierBLACK】ギャザー切替ノースリーブブラウス

サイズはM寸とありますが お手持ちのお品と比べ確認下さいませ。

レオナール カンカン素材 カーディガン チュニック



Ne-net Freeサイズ

#絣チュニック

極美品★トクコ・プルミエヴォル 美麗花柄 マルチカラー 羽織り シャツチュニック

#絵絣

着物リメイク☆古布リメイク☆書生絣☆藍染絣☆絵絣☆刺し子☆チュニック☆ブラウス

#刺し子

極美品♪トクコプルミエヴォル チュニック 花柄ビーズ刺繍 コスタリカ アート柄

#手作りチュニック

新品 LB03 ❤︎ チュニック スポーティ ベア トップス ネイビー

#書生絣

アンリコ チュニック 刺繍 さえら

#久留米絣

花飾りとサーカスドレスのネコちゃんプルオーバー トップス



値下げ❗️ブルーの薔薇レースが素敵‼️

★古布 古い着物からのリメイク ハンドメイドです。アイロンで取れない折り線、小さな針穴、経年によるヤケなどがある場合があります。細心の注意はいたして折りますが、見逃しがありましたらご容赦願います。

☆たな様専用☆チュニック、ワイドパンツ、ブラウス 合計3点



【美品】HERMES シルク トップス

☆サイズ違い、イメージ違いによる返品 クレームはお受け致しておりません。

美品 LEONARD レオナール コットンストレッチ 花柄 チュニック



値下げ麻キャピタルコットンリネンチュニック

★繊細な方 既製服のような完璧をお望みの方は購入をお控え下さいませ。

トレイシー様専用makana na kathyプリンセスネックチュニック



≪美品≫エムズグレイシー トップス✨

☆自宅での販売も兼ねておりますので 出品中の作品を削除させて頂くことがございます。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きましてありがとうございます。光などの具合で画像と実際のお色がやや違うと思いますので、ご了承くださいませ。又 同じデザインでも 使用する布(仕入れ値 素材)によって お値段が 変わりますので ご了承 下さいませ。✭☆★☆★書生絣等 藍染め絣色々 絵絣等を組み合わせて可愛い チュニックブラウスを手作りしました。前左右にポケットを付けました。★お値引き交渉はお控えくださいませ。サイズ平置きで肩幅40脇下幅56着丈 前56 後ろ60袖丈50.5裾幅66アームホール58ネックホール61.5素材 木綿サイズはM寸とありますが お手持ちのお品と比べ確認下さいませ。#絣チュニック#絵絣#刺し子#手作りチュニック#書生絣#久留米絣★古布 古い着物からのリメイク ハンドメイドです。アイロンで取れない折り線、小さな針穴、経年によるヤケなどがある場合があります。細心の注意はいたして折りますが、見逃しがありましたらご容赦願います。☆サイズ違い、イメージ違いによる返品 クレームはお受け致しておりません。★繊細な方 既製服のような完璧をお望みの方は購入をお控え下さいませ。☆自宅での販売も兼ねておりますので 出品中の作品を削除させて頂くことがございます。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

ビアズリー購入 ストライプチュニック【美品】トゥエンティーミリオンフラッグメンツアルベロベロ/オーガンジーお袖/チュニック/ワンピースはるかぜ様専用 PUREZZA 竹内レース リネン100% チュニック 日本製新商品 スーパービューティー 春夏カタログ掲載ストライプチュニック ブルー系42フリルショルダーチュニック RUBY AND YOU ルビーアンドユー美品 UN3D. アンスリード 袖ボリューム チュール トップスドラッグストアーズ 新品タグ付き大きいサイズFまとめ売り①トクコのトップス◆アルベロベロ◆可愛いチュニック