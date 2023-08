公式の STUDIO COMIC ILLUST 3Dデータコレクション STUDIO その他

COMIC STUDIO ILLUST STUDIO 3Dデータコレクション コンプリート版になります。clip studio paint 等で使える3dモデルが収納されたcdです。CELSYS公式がクリップスタジオペイントの素材として販売しているデータが入っているため、素材をゴールド購入するよりもお得にデータを入手できます。箱に若干の痛みがありますが、データは問題なく使用できます。cg/イラスト制作などにいかがでしょうか。

【注意喚起】

こちらの商品はメルカリで以前も出品していたのですが、詐欺サイトに画像を転載されていたため、再出品いたしました。すでに生産が終了された品のためか、プレミア品として10000円前後に大幅値下げされた偽サイトを複数確認しています。

購入を検討している方は、できるだけ大手通販サイトを利用するか、サイトに記載のメールアドレス等を精査することをおすすめいたします。

私自身は複数の大手フリマサイトでのみ、こちらの商品を出品しております。こちらの出品は前述の詐欺サイトのものではないので、可能な限りその証明をしてお取引できればと考えています。(例えば、コメント頂いた追加写真をリアルタイムで追加する等)

気になることがあれば、コメントでご連絡頂ければと思います。また詐欺に引っ掛からないよう皆様もお気をつけくださいm(._.)m

以下商品の詳細情報

Vol.1~Vol.8の全1298種類の素材を完全収録。

Vol.1 学校:200種類

Vol.2 友達が集う場所:166種類

Vol.3 駅・乗物:226種類

Vol.4 アミューズメント・リゾート:75種類

Vol.5 住宅・ビルディング:251種類

Vol.6 ファンタジー:133種類

Vol.7 時代劇~江戸~:80種類

Vol.8 兵器・銃・バイク:167種類

#クリスタ

#3d

#デジタルペイント

#クリップスタジオ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

