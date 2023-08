23区

色 カーキ系

サイズ 46

ウエスト周り約85

ヒップ辺り(平置き採寸)約54

股下約71.5

総丈約101.5

わたり幅約35.5

裾幅約25.8

裏地なし

参考価格20900円

新品未使用です!

保管ジワありますがご了承下さい。

以下サイトより

カジュアルスタイルにも新鮮に合わせられる、クラシックな印象の美シルエットパンツ

■デザイン

美しいシルエットのストレートワイドパンツ。センタープレスが入っており、スーツのような引き締まった表情。フラットサンダルやシューズに合わせたレングス感です。きれい目にはもちろんクラシックな印象のパンツを、あえてカジュアルなアイテムと合わせれば、新鮮なコーディネートをお楽しみ頂けます。

■素材

膨らみがありふっくらしながらも、シャリ感のあるドライなタッチの上質素材。美しい表面感で、上品な光沢のある素材です。

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ニジュウサンク 商品の状態 新品、未使用

23区色 カーキ系サイズ 46ウエスト周り約85ヒップ辺り(平置き採寸)約54股下約71.5総丈約101.5わたり幅約35.5裾幅約25.8裏地なし参考価格20900円新品未使用です!保管ジワありますがご了承下さい。以下サイトよりカジュアルスタイルにも新鮮に合わせられる、クラシックな印象の美シルエットパンツ■デザイン美しいシルエットのストレートワイドパンツ。センタープレスが入っており、スーツのような引き締まった表情。フラットサンダルやシューズに合わせたレングス感です。きれい目にはもちろんクラシックな印象のパンツを、あえてカジュアルなアイテムと合わせれば、新鮮なコーディネートをお楽しみ頂けます。■素材膨らみがありふっくらしながらも、シャリ感のあるドライなタッチの上質素材。美しい表面感で、上品な光沢のある素材です。

