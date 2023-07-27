【60％OFF】 Bang&Olufsen Beoplay EQ Black イヤホンジャック

Beoplay EQ Black Anthracite: Fully Wireless Earphones, Noise Canceling, Dustproof, Splashproof, IP54 Certified, Bluetooth
【新品未使用】ONKYO E700MKII Arcaeaコラボモデル
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
●中古です。
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
●バッテリー持ち良い 。
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●作動確認OK。
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
●消毒OK。
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
●保証書おりません。
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マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
充電ケースのフタに連れがおります。使用することに問題ありません。写真10見ってください。
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
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Bang & Olufsen EQ
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
サウンド
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
Collapse
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ノイズアイソレーション
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
アダプティブ ANC
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
ドライバータイプ
【新品未使用】ONKYO E700MKII Arcaeaコラボモデル
直径6.8mm エレクトロダイナミックドライバー
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
ドライバー感度
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
107dB ± 3dB、1kHz @-3 dBFS (最大音量かつ Bluetooth での再生時)
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周波数帯域
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
20～20,000 Hz
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
カスタマイズ可能なサウンド EQ
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Bang & Olufsen アプリでカスタマイズできる5種類のプリセットが使用可能
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
デザイナー
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Thomas Bentzen
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
色ブラック
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
装着タイプ 完全ワイヤレス インイヤー型
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イヤーチップ
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
シリコン製イヤーチップ 4セット (XS、S、M、L)、
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
COMPLY Isolation イヤーチップシリーズ200 (M)
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素材
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
スペースクラフテッド硬化アルマイト加工アルミニウム
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
ポリマー
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シリコン
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
防塵・防滴等級
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
IP54 (防塵・防滴/汗耐性)
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サイズ (幅 x 高さ x 奥行き、mm)
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
イヤフォン：24 x 22 x 27
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
充電ケース：77 x 40 x 26
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重量
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
イヤフォン：
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
右：8 g
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左：8 g
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
充電ケース：50g (イヤーピースを除く)
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
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バッテリー
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
Collapse
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
バッテリー性能
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ANC 機能使用で6.5時間
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
ANC 機能不使用で7.5時間
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
充電ケース使用で20時間 (中程度の音量の場合)
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充電時間
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
イヤフォン：約1.5時間
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
充電ケース (USB-C 使用時)：1時間40分
【新品未使用】ONKYO E700MKII Arcaeaコラボモデル
充電ケース (Qi 規格ワイヤレス使用時)：1時間50分
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
20分の充電で約2時間の再生が可能。
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
バッテリー容量
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イヤフォン：
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
右 (プライマリ) 85 mAh
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
左 (セカンダリ) 85 mAh
【新品未使用】ONKYO E700MKII Arcaeaコラボモデル
充電ケース：340 mAh
マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
カラー···ブラック
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マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
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マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
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マスターダイナミック イヤホン MW08 ワイヤレスイヤホン
Bang&Olufsen Beoplay EQ Black
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Beoplay EQ Black Anthracite: Fully Wireless Earphones, Noise Canceling, Dustproof, Splashproof, IP54 Certified, Bluetooth●中古です。●バッテリー持ち良い 。●作動確認OK。●消毒OK。●保証書おりません。充電ケースのフタに連れがおります。使用することに問題ありません。写真10見ってください。Bang & Olufsen EQサウンドCollapseノイズアイソレーションアダプティブ ANCドライバータイプ直径6.8mm エレクトロダイナミックドライバードライバー感度107dB ± 3dB、1kHz @-3 dBFS (最大音量かつ Bluetooth での再生時)周波数帯域20～20,000 Hzカスタマイズ可能なサウンド EQBang & Olufsen アプリでカスタマイズできる5種類のプリセットが使用可能デザイナーThomas Bentzen 色ブラック装着タイプ 完全ワイヤレス インイヤー型イヤーチップシリコン製イヤーチップ 4セット (XS、S、M、L)、COMPLY Isolation イヤーチップシリーズ200 (M)素材スペースクラフテッド硬化アルマイト加工アルミニウムポリマーシリコン防塵・防滴等級IP54 (防塵・防滴/汗耐性)サイズ (幅 x 高さ x 奥行き、mm)イヤフォン：24 x 22 x 27充電ケース：77 x 40 x 26重量イヤフォン：右：8 g左：8 g充電ケース：50g (イヤーピースを除く)バッテリーCollapseバッテリー性能ANC 機能使用で6.5時間ANC 機能不使用で7.5時間充電ケース使用で20時間 (中程度の音量の場合)充電時間イヤフォン：約1.5時間充電ケース (USB-C 使用時)：1時間40分充電ケース (Qi 規格ワイヤレス使用時)：1時間50分20分の充電で約2時間の再生が可能。バッテリー容量イヤフォン：右 (プライマリ) 85 mAh左 (セカンダリ) 85 mAh充電ケース：340 mAhカラー···ブラック