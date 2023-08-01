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人気の新作 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

1980sアメリカ製。グレー無地。
supreme tonal box logo シュプリーム ボックス　ロゴ
サイズ表記MEDIUM。
NIKE　メンズ　tシャツ　セット　まとめ

MADE IN USA　ビンテージ
着用感の少ない綺麗なTシャツです。洗濯回数も数回程度と思われます。
シュプリーム 11AW Biggie Ready To DieビギーTシャツ
生地はしっかりした状態で、ご覧のようにタグもピカピカです。
champion 80s USAFA リンガーTシャツ XL
実寸の通りまだ生地が伸びていない状態です。
STUSSY◼️ビンテージ80s◼️Tシャツ◼️8ボールオールドステューシー
着ているうちにだんだんゆるくなってくると思います。
メゾンマルジェラ ステレオタイプTシャツ 48

XL NEIGHBORHOOD STHD_SS TEE / POCKET
お腹と左袖にうっすらと赤っぽい色移りが見られます。
90s nirvana カートコバーン　ユーロ　ビンテージ　tシャツ
その他特に目につくような汚れやダメージ等は見あたりません。
ナイキ　Tシャツ　ゴツナイキ
全体的にコンディション良好。美品。
レッチリ world tour 2022 レッドホットチリペッパーズ Tシャツ

VALENTINO メンズTシャツ
ビンテージに慣れている方であれば問題ありません。
映画 Last Days × GDC T shirt
出品につき丁寧に洗濯済みです。非喫煙環境。ペットもおりません。
新品 07aw Supreme Tera Patrick L シュプリーム

ウィンダンシー　windandSEA　 サイズＬ　Tシャツ
※念のため画像をよくご覧になってください。
'91 レザボア・ドッグス クエンティン・タランティーノ Tシャツ

AC/DC acdc バンドT ツアー　90s
着丈72cm 身幅45cm 肩幅46cm 袖丈17cm
二枚セット　サイズXL日本製 新品未使用　bapeエイプコムデギャルソンTシャツ

US古着【アイアンメイデン バンT ロックT バンド】両面プリント Tシャツ
ビンテージやアメカジ古着にご理解のある方のみでお願いいたします。
Supreme シュプリーム　赤タグ　デカロゴ　オーバーサイズ　アメカジ　古着
神経質な方はご遠慮ください。
Y-3 Tシャツセット

XXL supreme UNDERCOVER Lupin Tee
ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。
【美品】モンクレール　MONCLER Tシャツ　黒

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超美品　ビンテージ エロエロプリント カジノ エロTシャツ あいみょん 常田大希
champion
ドランゴンボールz ベジット　usa Tシャツ　ヴィンテージ
vintage
GOD SELECTION XXX ワンピースコラボ
made in usa
古着 ワコマリア プレイングマリア tシャツ 黒 墨黒 M
ビンテージ
LGB ルグランブルー　ブリーチ加工　tシャツ　メンズ3 vネック　y2k
ヴィンテージ
FUCKING AWESOME Smoke Tee / M
トリコタグ
【新品未使用】MADISON BLUE マディソンブルー　ハロー　ロゴT
カレッジ
92 オリジナル Vintage Stussy Dragon Tシャツ
アメカジ
国内正規 21AW OFF-WHITE オフホワイト モナリザ Tシャツ
アメリカ製
Supreme Motion Logo Tシャツ　白　サイズL 新品未使用
ビンテージチャンピオン
【ビッグシルエット】ケボズ☆ビッグバックロゴ入りTシャツ　人気Lサイズ/552
80年代
1988年コピーライト入　AKIRAアキラVSジョーカーTEE サイズL
1980年代

五等分の花嫁　横浜アリーナ　Tシャツ　スペシャルイベント

商品の情報

商品のサイズM
ブランドチャンピオン
商品の状態目立った傷や汚れなし

まとめ売り。テンダーロインTENDERLOIN。Tシャツ

ワコマリア×2pac Tシャツ

モンクレール／半袖Tシャツ／新品未使用

YU NAGABA × ポケモンカードゲーム for BEAMS / Tシャツ

R.E.M. (レム)REM ヴィンテージTシャツ ベルベルジン ジャンティーク

廃盤超レア‼️18ss ×UNDEFEATED Kobe 5 Strike Tee

ennoy × スタイリスト私物　半袖Tシャツ
1980sアメリカ製。グレー無地。サイズ表記MEDIUM。着用感の少ない綺麗なTシャツです。洗濯回数も数回程度と思われます。生地はしっかりした状態で、ご覧のようにタグもピカピカです。実寸の通りまだ生地が伸びていない状態です。着ているうちにだんだんゆるくなってくると思います。お腹と左袖にうっすらと赤っぽい色移りが見られます。その他特に目につくような汚れやダメージ等は見あたりません。全体的にコンディション良好。美品。ビンテージに慣れている方であれば問題ありません。出品につき丁寧に洗濯済みです。非喫煙環境。ペットもおりません。※念のため画像をよくご覧になってください。着丈72cm 身幅45cm 肩幅46cm 袖丈17cmビンテージやアメカジ古着にご理解のある方のみでお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。championvintagemade in usaビンテージヴィンテージトリコタグカレッジアメカジアメリカ製ビンテージチャンピオン80年代1980年代

商品の情報

商品のサイズM
ブランドチャンピオン
商品の状態目立った傷や汚れなし

人気の新作 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1分钟前

人気の新作 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥11,300 ¥9,605

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人気の新作 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 人気の新作 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

80s Champion チャンピオン 88/12 Tシャツ トリコタグ 染み込み 3段プリント 袖プリント M

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80s Champion ヴィンテージTシャツ 88/12 霜降りグレー ショート

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80's Champion 88/12 Tシャツ “目無し・無地”

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