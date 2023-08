人気の新作 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1980sアメリカ製。グレー無地。

MADE IN USA ビンテージ

着用感の少ない綺麗なTシャツです。洗濯回数も数回程度と思われます。

生地はしっかりした状態で、ご覧のようにタグもピカピカです。

実寸の通りまだ生地が伸びていない状態です。

着ているうちにだんだんゆるくなってくると思います。

お腹と左袖にうっすらと赤っぽい色移りが見られます。

その他特に目につくような汚れやダメージ等は見あたりません。

全体的にコンディション良好。美品。

ビンテージに慣れている方であれば問題ありません。

出品につき丁寧に洗濯済みです。非喫煙環境。ペットもおりません。

※念のため画像をよくご覧になってください。

着丈72cm 身幅45cm 肩幅46cm 袖丈17cm

ビンテージやアメカジ古着にご理解のある方のみでお願いいたします。

神経質な方はご遠慮ください。

ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。

champion

vintage

made in usa

ビンテージ

ヴィンテージ

トリコタグ

カレッジ

アメカジ

アメリカ製

ビンテージチャンピオン

80年代

1980年代

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

