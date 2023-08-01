【国内正規総代理店アイテム】 新品、未使用　Demellier The Vancouver ショルダーバッグ

デメリエのバッグです。2023年３月にセレクトショップ （GUESTLIST TOKYO）にて購入しましたが、別のバッグに一目惚れしてしまった為お譲りします。

未使用 LOEWE パズルバッグ ミニ サンドタンバイカラー

precious、oggi等雑誌にも掲載されています。

希少✨エトロ ETRO ショルダーバッグ ペイズリー柄 PVCコーティング



coach バック

他サイトにも掲載している為、売り切れの場合はご了承下さい。

美品✨ TORY BURCH レザー アマンダ 2WAY ショルダーバッグ 黒



マークジェイコブス MARC JACOBS ショルダーバッグ ブラウン

お値下げ等ご相談下さい。

BVLGARI バッグ２点セットロゴマニア



Gabbeh(ギャべ/ギャッベ) ショルダーバッグ



送料込み！ステラマッカートニー ロゴ ミニクロスボディ バッグ

サイズ

[週末限定値下げ]CHANEL22 スモールバッグ

幅 約23cm

マメ PVCバッグ

高さ 約17cm

シャネル VIP限定 ノベルティ ココマーク ラインストーン パールバッグ

マチ 約6cm

VIOLAd'ORO ヴィオラドーロ スマホポシェット ショルダーバッグ ケリー

重量 約580g

ロエベ ゲート ショルダー 美品

素材

美品！COACH 黒 ショルダーバック斜め掛けOK

表地 牛革

エピヌ ショルダーバッグ ピンク

裏地 綿100%

新品未使用コーチCOACH 3WAYミニレザーショルダーバッグ 黒

お色

Z1673 美品 グッチ ホースビット レザー ショルダーバッグ

ブラウン

ケスクルデザイン 2way馬革レザー ショルダーバッグ

原産国

ポールスミス クロコエンボス 2wayミニショルダーバッグ

スペイン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

デメリエのバッグです。2023年３月にセレクトショップ （GUESTLIST TOKYO）にて購入しましたが、別のバッグに一目惚れしてしまった為お譲りします。precious、oggi等雑誌にも掲載されています。他サイトにも掲載している為、売り切れの場合はご了承下さい。お値下げ等ご相談下さい。サイズ 幅 約23cm 高さ 約17cm マチ 約6cm 重量 約580g素材 表地 牛革 裏地 綿100%お色 ブラウン原産国 スペイン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

TOD'SダブルDリングバケツバッグクリスチャンディオール Lady Dior スモールバッグ 黒