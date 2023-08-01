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【国内正規総代理店アイテム】 新品、未使用　Demellier The Vancouver ショルダーバッグ

商品の説明

デメリエのバッグです。2023年３月にセレクトショップ （GUESTLIST TOKYO）にて購入しましたが、別のバッグに一目惚れしてしまった為お譲りします。
未使用　LOEWE パズルバッグ　ミニ　サンドタンバイカラー
precious、oggi等雑誌にも掲載されています。
希少✨エトロ　ETRO ショルダーバッグ ペイズリー柄　PVCコーティング

coach バック
他サイトにも掲載している為、売り切れの場合はご了承下さい。
美品✨ TORY BURCH レザー アマンダ 2WAY ショルダーバッグ 黒

マークジェイコブス　MARC JACOBS ショルダーバッグ　ブラウン
お値下げ等ご相談下さい。
BVLGARI バッグ２点セットロゴマニア

Gabbeh(ギャべ/ギャッベ) ショルダーバッグ

送料込み！ステラマッカートニー ロゴ ミニクロスボディ バッグ
サイズ
[週末限定値下げ]CHANEL22 スモールバッグ
　　幅　　約23cm
マメ　PVCバッグ
　　高さ　約17cm
シャネル VIP限定 ノベルティ ココマーク ラインストーン パールバッグ
　　マチ　約6cm
VIOLAd'ORO ヴィオラドーロ スマホポシェット ショルダーバッグ ケリー
　　重量　約580g
ロエベ　ゲート　ショルダー　美品
素材
美品！COACH 黒　ショルダーバック斜め掛けOK
　　表地　牛革
エピヌ ショルダーバッグ ピンク
　　裏地　綿100%
新品未使用コーチCOACH 3WAYミニレザーショルダーバッグ 黒
お色
Z1673 美品　グッチ ホースビット レザー ショルダーバッグ
　　ブラウン
ケスクルデザイン　2way馬革レザー　ショルダーバッグ
原産国
ポールスミス　クロコエンボス　2wayミニショルダーバッグ
　　スペイン

TOD'SダブルDリングバケツバッグ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

クリスチャンディオール Lady Dior スモールバッグ 黒
デメリエのバッグです。2023年３月にセレクトショップ （GUESTLIST TOKYO）にて購入しましたが、別のバッグに一目惚れしてしまった為お譲りします。precious、oggi等雑誌にも掲載されています。他サイトにも掲載している為、売り切れの場合はご了承下さい。お値下げ等ご相談下さい。サイズ　　幅　　約23cm　　高さ　約17cm　　マチ　約6cm　　重量　約580g素材　　表地　牛革　　裏地　綿100%お色　　ブラウン原産国　　スペイン

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【国内正規総代理店アイテム】 新品、未使用　Demellier The Vancouver ショルダーバッグ

54分钟前

【国内正規総代理店アイテム】 新品、未使用　Demellier The Vancouver ショルダーバッグ

¥51,000 ¥27,540

(税込) 送料込み
4
9
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商品の情報

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出品者

b5114d5e

 1419

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コメント (9)

b5114d5e
【国内正規総代理店アイテム】 新品、未使用　Demellier The Vancouver ショルダーバッグ 【国内正規総代理店アイテム】 新品、未使用　Demellier The Vancouver ショルダーバッグ

DeMellier The Vancouver 斜挎包- Farfetch

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The Vancouver | Light Tan Smooth | DeMellier

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全新有單) 購自IT Demellier the Vancouver bag 袋包包皇妃同款, 名牌

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24S 全場85折，很美的DEMELLIER Vancouver 方包

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