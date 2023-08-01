【国内正規総代理店アイテム】 新品、未使用　Demellier The Vancouver ショルダーバッグ

デメリエのバッグです。2023年３月にセレクトショップ （GUESTLIST TOKYO）にて購入しましたが、別のバッグに一目惚れしてしまった為お譲りします。
未使用 LOEWE パズルバッグ ミニ サンドタンバイカラー
precious、oggi等雑誌にも掲載されています。
希少✨エトロ ETRO ショルダーバッグ ペイズリー柄 PVCコーティング
coach バック
他サイトにも掲載している為、売り切れの場合はご了承下さい。
美品✨ TORY BURCH レザー アマンダ 2WAY ショルダーバッグ 黒
マークジェイコブス MARC JACOBS ショルダーバッグ ブラウン
お値下げ等ご相談下さい。
BVLGARI バッグ２点セットロゴマニア
Gabbeh(ギャべ/ギャッベ) ショルダーバッグ
送料込み！ステラマッカートニー ロゴ ミニクロスボディ バッグ
サイズ
[週末限定値下げ]CHANEL22 スモールバッグ
幅 約23cm
マメ PVCバッグ
高さ 約17cm
シャネル VIP限定 ノベルティ ココマーク ラインストーン パールバッグ
マチ 約6cm
VIOLAd'ORO ヴィオラドーロ スマホポシェット ショルダーバッグ ケリー
重量 約580g
ロエベ ゲート ショルダー 美品
素材
美品！COACH 黒 ショルダーバック斜め掛けOK
表地 牛革
エピヌ ショルダーバッグ ピンク
裏地 綿100%
新品未使用コーチCOACH 3WAYミニレザーショルダーバッグ 黒
お色
Z1673 美品 グッチ ホースビット レザー ショルダーバッグ
ブラウン
ケスクルデザイン 2way馬革レザー ショルダーバッグ
原産国
ポールスミス クロコエンボス 2wayミニショルダーバッグ
スペイン
TOD'SダブルDリングバケツバッグ
クリスチャンディオール Lady Dior スモールバッグ 黒
デメリエのバッグです。2023年３月にセレクトショップ （GUESTLIST TOKYO）にて購入しましたが、別のバッグに一目惚れしてしまった為お譲りします。precious、oggi等雑誌にも掲載されています。他サイトにも掲載している為、売り切れの場合はご了承下さい。お値下げ等ご相談下さい。サイズ 幅 約23cm 高さ 約17cm マチ 約6cm 重量 約580g素材 表地 牛革 裏地 綿100%お色 ブラウン原産国 スペイン