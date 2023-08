商品を閲覧頂き、ありがとうございます。

I(アイ)のPullover Wind Shirtを出品いたします。

使用頻度が少ない為、出品いたします。

【商品の詳細】

○シーズン:21AW

○ 品番:213-20303

○ サイズ:2(Mサイズ相当)

(着丈76cm/身幅68cm/裄丈90cm)※ 販売HP参照

○ 素材:ナイロン95% / ポリウレタン5%

○ カラー:チャコール

○ 定価:41,800円

【商品の説明】※販売HP参照

ドライタッチのフルダルナイロンで仕上げた、ハーフジップウィンドブレーカー。

タスランナイロンのマットでドライなアウターシェル。

軽い着心地で、ドルマンスリーブ仕様の立体的なシルエットが魅力的です。

1ldk

ennoy

i&i

creek

props store

700fil

fifth general store

comoli

auralee

daiwa pier39

dairiku

Yohji Yamamoto

digawel

COMME des GARÇONS

スタイリスト私物

オーラリー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

