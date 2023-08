⚠️ t-yobuko様専用です。

■商品

伊藤若冲 総柄シャツ

■商品説明

江戸時代の画家、伊藤若冲の代表作である群鶏図をモチーフにした総柄シャツです。素材表示のタグしか無いので詳細がわからずオフィシャル商品かどうかも分かりませんが雰囲気は最高に渋く、今後同じ商品はなかなか出てこないかと思います。

■状態

usedですので着用感はありますが大きなダメージはありません。

鶏のトサカの赤色が全体的に滲んでいますが柄が強いので全体として見ると目立ちません(画像8枚目)。気になる方はご遠慮下さい。

■サイズ

一般的なLサイズ程度

必ず実寸でご確認下さい。

着丈 約75cm

身幅 約53cm

肩幅 約53cm

袖丈 約52cm

■素材

レーヨン100%

■合わせ

右ボタン

■その他

古着につきましては自宅保管、素人検品、素人採寸の誤差や中古にご理解の無い方、完品をお求めの方は購入をお控えください。

ご不明点等ございましたらコメントください。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

