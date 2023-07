STUDIO-V by IRIE

スタジオ V By 入江

綿50% 麻50%

サイズ M

サイズ 胸周り 79~87㎝

スカートウエスト60~70㎝

天然素材 好きな方 でデザイン性があるものを求めている方 どうでしょうか

上下ニットセーターと ニット スカート の2枚セットです。

デザイン性がある人とは違うニット が着たいえ方 、他人と差別化したい方 、 個性的な ファッションが好きな方、 レトロな感じ のニットが好きな方 どうでしょうか?

スカートは裏地あり

いろんなモチーフを編んで手編みでつなげて いるデザインになってます。

デザイナーズブランドなので、元々は、 3万円ぐらいの値段。

現在は、 こういう 作り方の 品物は、高額になるので もう 作る メーカーはない のではないでしょうか?

注意あり↓

スカートの 向かって左側 に少し白くなっている部分がありました。 着用には問題ありませんが 気になる方は気になると思います。 写真でご確認ください。

洗濯して綺麗にはなってると思いますが 自宅 洗濯ですし 麻と綿の製品ですので、

くたっとした感じにはなってます 。

ピシッとした 感じが希望でしたらば ご自分でクリーニング出してください。

実家からです。

サイズアウトで出品なので、注意以外はダメなところはないとは思いますが、素人点検ですので、ご容赦ください。

素人点検ですので見落としあるかも、と思います。 古着に新品完璧を求めるかたはご遠慮ください。

他にも素人の点検ですので気がつかないダメージがあるかもしれません 。それをご納得ということで、ご購入お願いします。

なお、注意点はご了承の上でのご購入と思っておりますので、よろしくお願いします 。

発送は、簡易包装、 リサイクル用紙、薄いビニール、薄い紙などを使用、圧縮して、一番安いと思われる 発送方法で発送いたします。圧縮のためシワになる可能性があります。ご了承下さい。

カラー...ブルー

袖丈...長袖

着丈...ミドル

柄・デザイン...その他

素材...麻

季節感...春, 夏, 秋, 冬

STUDIO-V by IRIE スタジオ V By 入江

1980年代から活躍しているパリ在住の入江末男氏、

セレブリティなパリジェンヌに愛されているデザイナー

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

