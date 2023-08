2023 Spring&Summer item

話題のロゴTシャツのメンズモデル

A.P.C.の定番「RUE MADAME T」の別注カラーが登場

●刺繍の色とシルエットを別注オーダーしたブランド定番のロゴ入りTシャツ

●リラックス感ある着こなしが可能な適度なビッグシルエット

●小さくも無く大き過ぎないちょうどいいサイジング

●シンプルなので着まわし力は抜群。デイリーユースに最適

●なめらかで肌ざわりの良いコットン地を使い、A.P.C.らしい洗練されたシルエットに仕立てています

●刺繍のロゴの、”RUE MADAME”はパリ本社のあるマダム通りのことを差し、プリントとはまた違った高級感があるのもポイント

【A.P.C./アーペーセー】

1987年、ケンゾーやアニエスベーで経験を積んだジャン・トゥイトゥが「A.P.C.」を設立。A.P.C.のブランド名は「生産と創造の工房(Atelier de Production et de Creation)」の略で、デザイナーの名前を服のデザインに結び付けたくない、ということが意図されている。

フレンチベーシックで、機能的なファッションがベースでありながら、ストリートを意識した、どこか反骨精神のある仕上がりが特徴。天然繊維をよく使用する。ブランドの名前にあるように、それはある種、脱個性的で、着る人を選ばないが、それが逆に着る人の個性を最大限引き出す。

●ブランド:A.P.C

●品名:別注 ビッグシルエット RUE MADAME TEE

●品番:1026046300001

●カラー: ブラック

●サイズ:L

肩幅:46cm

袖丈:21cm

身幅:55cm

着丈:76.5cm

※多少の誤差はご了承下さい。

●素材:綿100%

●定価:14300円

●状態:新品・タグ付き・たたみじわあり

喫煙者・ペットはいません。即購入OKです。

新品・タグ付きで、汚れや破れは見受けられません。ただし、あくまでも素人による検品となります。微細な汚れやほつれは見落としているかもしれません。

洋服は同じ品番・カラー・サイズの物でも、風合いや実寸に個体差があります。また、製品洗いや製品染めが施されている物は、新品でも毛羽立ちやゆがみ、色むらなどが生じています。

上記の点を留意頂いた上でご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アーペーセー 商品の状態 新品、未使用

