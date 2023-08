ご質問、ご不明点等ございましたら、お気軽にコメントください♪ 即購入もokです^^

◾️ブランド

pointer brand

ポインター ブランド

デニム カバーオール

アウター

ジャケット

ブルゾン

USA製

90s

1913年創業の今年100周年を迎えた不動の「MADE IN U.S.A.」を貫く「POINTER BRAND(ポインターブランド)」

◾️サイズ

Lサイズ相当

肩幅50

袖丈63

身幅56

着丈71.5

⚠平置き実寸

◾️状態

ヴィンテージ商品ですので、使用感はございますが、目立つ傷やシミなどなく、まだまだ着用できる状態です。

ご不明点はお気軽にご連絡ください。

◾️カラー

ブルー 青

無地

⚠写真の写り方により、色合いが若干異なる場合が御座います。

◾️素材

コットン

ポリエステル

◾️配送

プチプチ包装、段ボール梱包にて1〜2日程度で発送いたします。

levi's rrl ronherman carhartt wip pherrow's

ralph lauren wearhouse abercrombie&fitch

hollister fullcount horrywood ranch market engineered garments vans brooks brothers champion pendleton rocky mountain father head バズリクソンズ オアスロウ edwin ループウィラー remi relief the real mccoy's flat head sugar cane bones denime redwing evisu deluxewear studio d'artisan ues f.o.b factory momotaro jeans mcgregor buzzrickson's 東洋エンタープライズ

sun surf kapital

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポインター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

