✅はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます。

・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。

・新商品は入荷次第、随時出品しております。

是非、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋Flow

✅商品情報

・管理番号 : 562

・ブランド: ニードルス NEEDLES

・色柄: パープル 紫色 ブラック 黒色

・サイズ表記: S(採寸からMサイズ相当)

・素材:コットン

・状態: 良好

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:66

身幅:57

肩幅:48

袖丈:56

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、

ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

