即購入可能!

パネルギャザーワンピース



数ある中から、ご覧いただきまして、ありがとうございます。

▪️ne Quittez pas ★ドビー パネル Vネックドレス

素材:表生地:コットン100% 裏生地:コットン100% 原産国:インド製 カラー:ネイビー サイズ:SMALL,

《新品未使用タグ付き》

ふんわりと広がるティアードが可憐なワンピース。ストライプの織り柄が生地に絶妙な表情を生み出しています。ネイビーカラーも明るすぎず、

暗すぎず、華やかで綺麗なお色です。

裾にかけて広がるAラインシルエット。着丈はマキシ丈です。SサイズですがMサイズの私でも

ちょうど良いサイズでした。

※2回着用の美品です。中古ご理解いただける方にお願いいたします。

(タバコ無し、ペット無し)

【実寸】

SMALL:身幅49 肩幅37.5 総丈121 そで丈49.5

定価24,200円

(注意事項•よくお読みください)

▪️一点一点チェックはしておりますが、見過ごしてしまう汚れ.傷などがある場合がございます。

あくまで中古品をご理解いただける方にお願いいたします。

万が一、商品があまりにも酷い状態の場合は対応させていただきますが、サイズが合わないなどの理由はお受けできかねます。

写真とサイズ表記でご確認くださいませ。

基本、すり替え防止のため返品交換はいたしませんのでご了承くださいませ。

★他にも素敵なお洋服をたくさん出品中です。

是非ご覧くださいませ♪

他でも販売いたしますので、売れてしまった場合はご了承ください。

#ヌキテパ

#セオリーリュクス

#ラルフローレン

#アルマーニ

#バーバリー

#フォクシー

#ピンキーアンドダイアン

#ハナエモリ

#コシノヒロコ

#エレンディーク

#アーバンリサーチ

#エムプルミエ

#組曲

#フォーマルスーツ

#セレモニースーツ

#ママスーツ

#結婚式

#冠婚葬祭

#パーティードレス

袖丈···七分袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヌキテパ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

