【タイムセール！】 夕海 【超貴重】0.14 紫 新品 ロンT shirt T long HAO Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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商品の情報
|商品のサイズ
|2XL(3L)
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|新品、未使用
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新品未使用貴重品 夕海 0.14/HAO ロンT 紫数着しか存在しないアイテムでとても貴重ですXXLsizeなのでユニセックスで着用可能サイズ:着丈74.5 肩幅56.5 袖丈57 身幅61cm新品です。ただし古着屋さんのオリジナルTシャツなので、デパートのようなハイレベルをお求めの方と神経質な方のご購入はご遠慮ください。即購入可◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆他の0.14アイテム#sora014ほかのファッションアイテム #fashionsora42同時購入はお値引き可能です◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆MILK古着オルチャン韓国ファッションレトロヴィンテージミナペルホネンツモリチサトネネットMHLドラッグハニーマーガレットハウエルカロリナグレイサームチャチャあちゃちゅむ#サステなストアachachum80年代90年代オールド古着ヴィンテージ オールドUSA製ポロベア ラルフローレン RRLビームス キネ シュプリーム x-girl フラグスタフ C.E 夕海 0.14ベルベルジン LABRAT ラブラットKENZO ステューシー ナイキ NIKE トミーヒルフィガーデートコーデ古着女子古着男子オーバーサイズ90s80sヴィンテージオールドゆるだぼビッグシルエット菅田将暉あいみょんRALEIGH ラリー パンク PUNK 666 バウンティーハンター1%13セックスピストルズハードコアヒステリックグラマーアンダーカバークラストブラックミーンズ blackmeans フードブレインストリートスケーター藤原ヒロシグッドイナフ30s 40s 50s 60s 70s 20ss 20aw 21ss 21aw brent sears pennys campus PENDLETON lee wrangler carhartt dickies filsonchampion stussy polo別注 コラボ 希少 廃盤 裏原m.a+ 高円寺 KYNE❺
商品の情報
|商品のサイズ
|2XL(3L)
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|新品、未使用