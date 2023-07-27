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最旬ダウン ARMY US デッドストック 再構築 ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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大阪の古着屋さんで購入したリビルドアイテムです。
GREGORY　キャンパスショルダー　黒
アメリカの、1940's〜1970'sデッドストックのシェルターテント生地を使用した とても容量があるショルダーバッグになります。
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底の四隅につけられた革も、オールデンなどでお馴染みのホーウィン社のクロムエクセルレザーが使われており、こだわりが詰まっています。
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一目惚れして購入しましたが、女性の私には大きすぎて使用頻度が少ないため 使っていただける方にお譲りできればと思います。
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商品の状態目立った傷や汚れなし

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最旬ダウン ARMY US デッドストック 再構築 ショルダーバッグ ショルダーバッグ

15分钟前

最旬ダウン ARMY US デッドストック 再構築 ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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