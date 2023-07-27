最旬ダウン ARMY US デッドストック 再構築 ショルダーバッグ ショルダーバッグ

大阪の古着屋さんで購入したリビルドアイテムです。

GREGORY キャンパスショルダー 黒

アメリカの、1940's〜1970'sデッドストックのシェルターテント生地を使用した とても容量があるショルダーバッグになります。

新品同様 2WAY ショルダー トートバッグ STONE ISLAND



LOUIS VUITTON CUP ソレンツ

底の四隅につけられた革も、オールデンなどでお馴染みのホーウィン社のクロムエクセルレザーが使われており、こだわりが詰まっています。

グッチ Gucci ショルダーバッグ

持ち手の部分にステンシルが入っているレアな個体です。

PORTER ポーター ショルダーバッグ ヒート 品番703-06975



LeSportsac × CHALLENGER 2WAY SACOCHE

一目惚れして購入しましたが、女性の私には大きすぎて使用頻度が少ないため 使っていただける方にお譲りできればと思います。

topologie☆フォンサコッシュ＋20mm Slingストラップ



【新品・未使用】オロビアンコ ショルダーバッグ



美品 PORTER / SENSES TOTE BAG(L)

"LITTERWORKS×WESTMOUNTAIN" Rebuild 1940'S〜1970'S U.S.Army

土屋鞄 トーンオイルヌメ ソフトルーズ ショルダー＋がま口 のセット

TentFablic ShoulderBag

★直営店卸品★カステルバジャック 099222 手提げ ショルダー2WAY白新品

Price:23,800yen (Tax In)

美品✨ポールスミス ショルダーバッグ オールレザー ダークブラウン A4収納可◎



LOUIS VUITTON ショルダーバッグ モノグラム エクリプス タイガ S

vintage

トゥミ RAZER 15インチノートバックパックブラック/ライムグリーン

US ARMY

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ メッセンジャー

dead stock

【CLESSTE】EVERYDAY BAG black

古着

PORTERスヌーピー ボディバッグ

ヴィンテージ

CÉLINE セリーヌ Cマカダム柄 馬車 レザー キャンバス ショルダーバッグ

リビルド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

大阪の古着屋さんで購入したリビルドアイテムです。アメリカの、1940's〜1970'sデッドストックのシェルターテント生地を使用した とても容量があるショルダーバッグになります。底の四隅につけられた革も、オールデンなどでお馴染みのホーウィン社のクロムエクセルレザーが使われており、こだわりが詰まっています。持ち手の部分にステンシルが入っているレアな個体です。一目惚れして購入しましたが、女性の私には大きすぎて使用頻度が少ないため 使っていただける方にお譲りできればと思います。"LITTERWORKS×WESTMOUNTAIN" Rebuild 1940'S〜1970'S U.S.ArmyTentFablic ShoulderBagPrice:23,800yen (Tax In)vintageUS ARMYdead stock古着ヴィンテージリビルド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

トゥミALPHA 3 ミディアム ラップトップ カバーPORTER ポーター タンカーレザー ウエストバッグ ブラック【新品同様】イルビゾンテバッグ【未使用級】ポーター リフト ボディバッグ スリングバッグ ネイビーDior Essentials ストラップポーチ オブリーク ジャカードnemo house 様専用PRADAバッグstussy ショルダーバッグ