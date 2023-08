HWY コーデュロイキャップ

新品未使用

カラー:ブラック

商品説明

2017年にLOS ANGELESのメルローズにOPENしたショップ「HWY(ハイウェイ)」。ショップ・オーナーはCHASE STOPNIK。馴染み深いCYCLE ZOMBIESのメンバーとして、ここ日本でも人気の高い男です。BIG SCOTTを筆頭にメンバー全員がカッコ良いZOMBIESなのですが、中でもこのCHASEは独特の空気感を漂わせている。そんなCHASEが営むこちらの「HWY」は彼のライフ・スタイルをそのまま体現したショップ。通りに面した表はビンテージとオリジナルグッズを販売。奥のスペースでバイク・ビルドを行い、そこらじゅうにパーツやツールが置いてあります。全てを一人で切り盛りしている為、オリジナルアイテムの準備や製作もスローなペースですが、そのセンスはしっかりと反映されています。

サイズスペック

フリー(後ろのアジャスターでサイズ調整できます)

型崩れしないよう箱に入れて発送致します。

FARTCO

ファートコー

evilact

イーブルアクト

GOODSPEED

ウエストライド

WESTRIDE

トロフィークロージング

trophyclothing

アンクラウド

uncrowd

ブルコ

bluco

アットダーティー

atdirty

ハウゼンブロス

hwznbross

テンダーロイン

TENDERLOIN

ポークチョップ

PORKCHOP

サムズ

sams

チャレンジャー

CHALLENGER

ラッツ

rats

redtail

レッドテイル

オーシャンビートル

Carhartt

カーハート

ロンT

Tシャツ

アメカジ

US

ヤマダレン

オモシーチャンネル

タトゥースタジオヤマダ

ルイ

ハーレー

ファートコー

サイクルゾンビーズ

チョッパー

スケート

ron herman

ロンハーマン

brixton

ブリクストン

santa cruz

サンタクルーズ

thrasher

スラッシャー

cycle zombies

サイクルゾンビーズ

standard california

スタンダードカリフォルニア

deus

デウス

カラー···ブラック

素材···コットン

商品の情報 ブランド チャレンジャー 商品の状態 新品、未使用

