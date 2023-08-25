超人気高品質 ｟nana@プロフ確認　様専用｠オーダーうちわ　団扇屋さん　文字　ハングル　連結 アイドル

nana@プロフ確認 様 専用ページです。
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長尾謙杜 ちびぬい アクスタ
ノイミー 鈴木瞳美 BIG ONE GIRLS チェキ
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三山凌輝 カレンダー2020
※お見積もりがご予算に合わなかった場合、キャンセルの旨を伝えてくださると大変助かります。
【即購入OK】Snow Man 阿部亮平 アクリルスタンド アクスタ サマパラ
櫻坂46 欅坂46 森田ひかる 直筆サイン入りTシャツ タオル
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KING&PRINCE キンプリ CD DVD 特典 グッズ まとめ売り
文字:
▲限定1名様▲貴重▲河合奈保子▲切り抜きクリアブック2冊▲
サイズ:
SixTONES アクスタ 第一弾から第四弾 6人セット
フォント:
SnowMan i DO ME ペンライト うちわ
SixTONES Blu-ray DVD まとめ売り
※連結の記載がない場合は団扇１枚につき1文字のサイズでお見積もりいたします。
ツキステ DVD ブロマイドセット
SnowMan 深澤辰哉 公式グッズ まとめ売り
-色・素材を指定してください-
Snow Man 佐久間大介 アクスタ サマパラ
文字色:
カンテヒョン 直筆南京錠
ふち①:
FANTASTICS 八木勇征 アクスタ トレカ
ふち②:
King & Prince Dear Tiara盤 ティアラ盤 Mr.5
外枠:
乃木フェス 松尾美佑 直筆サイン入りオリジナルB2タペストリー
TXT ヨンジュン ペーパーフレーム
※グリッター、カッティングシートは(ツヤあり／ツヤなし)もご記入下さい。
SnowMan 「iDOME」グッズセット
※カッティング黒、白の場合もツヤあり／なしをお選びください。
モコ様 専用
B’z DAY 2000 GET THE Mixture非売品グッズ
-以下お選びください-
ゆさん。様専用ページ
厚紙補強:あり・なし
【ばら売り⭕】目黒蓮 公式写真 ソロ42枚
SNS掲載:可・不可
King & Prince(キンプリ)ペンライトセット
お急ぎ:なし・あり（ 日以内に発送）
TXT トラックジャケット ACT:SWEET MIRAGE
※なしの場合、ご購入完了から約2〜3週間頂戴いたします。
BTS バンタン グク ジョングク Magic shop マジショ トレカ 日本
King&Prince Dear Tiara盤
その他装飾等：
作間龍斗 HiHi Jets アクスタ
質問事項等:
乃木坂４６ 伊藤万理華 生写真 まとめ売り
ASTRO ウヌトレカセット
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乃木坂46 寺田蘭世 グッズセット
Xikers ヒョヌ 直筆サイン入りチェキ
【基本料金】
M!LK 佐野勇斗 ペンライト
1文字 1000円〜（グリッターまたはカッティングシートを1文字につき１箇所含みますので、ぜひお選びください！）
増田俊樹 ポストカード ブロマイド セット
BTS ジョングク トレカ チェキ セット
【素材】
売り切り価格◇ZeeNuNew直筆サイン入り mamiクリスマスギフトセット
・カッティングシートの蛍光色はツヤありのみとなります。
超新星★NHKテレビでハングル講座 超新星★とっておきハングル など
・素材によってはつなぎ目が発生する場合がございます。
6/17 sj様（リピータ様） うちわ文字 オーダー専用ページ
Snow Man IDOME 特典付きセット
【その他】
BTS 2015シーズンズグリーティング
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水樹奈々 2種類アクリルスタンド
乃木坂46 衛藤美彩 サイン入り 生写真
基本的にはサンプルの修正回数はございません！
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なにわ男子 ちびぬい 第1弾 セット
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未開封嵐松本潤刑事専門弁護士深山ベア
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SEVENTEEN"Face theSun"来場者限定トレカ ユニバ特典
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ジャニーズWESTCD・アルバム61枚セット(バラ売り不可)
おこさまぷれ～と。 かすみん ランダムチェキ まとめ売り ⑳
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発送まで通常2〜3週間ほど頂戴しております。
ASTRO ムンビン MAGAZINE フォトブック
(配達日数に発送完了日+1〜5日かかります)
平野紫耀 Jr.時代 公式写真 138枚 ハワイ
お急ぎの方はお申出ください。
INI 藤牧京介 プロデュース京介パーカー
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SHINee 15周年ペンミ 入場特典 3点セット
過去にご注文履歴がある方は手数料無料です！（過去のご注文時期、文字をお伝えください)
Hey!Say!JUMP/全国へJUMPツアー2013〈2枚組〉&グッズ&銀テ
EXO ベッキョン トレカ まとめて bird ElyXiOn mu-mo
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超特急 トレカ 継続特典 タクヤ カイ クソガキ
・うちわ本体は付属いたしません。
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・文字のサイズによっては一部手作業で作業いたします。
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・文字の貼り合わせは手作業で行います。丁寧に制作いたしますが、多少のズレがある場合がございますのでご了承ください。
冨里奈央 乃木坂46 樋口日奈 卒業セレモニーTシャツ 生写真 3種
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【ジャニーズWEST】桐山照史 公式写真 まとめ売り
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nana@プロフ確認 様 専用ページです。今後のやりとりはこちらにてお願いいたします！※専用ページ作成後、数日反応がない場合、削除させていただきます。※お見積もりがご予算に合わなかった場合、キャンセルの旨を伝えてくださると大変助かります。=== ◯オーダーシート◯ 文字: サイズ: フォント:※連結の記載がない場合は団扇１枚につき1文字のサイズでお見積もりいたします。 -色・素材を指定してください- 文字色: ふち①: ふち②: 外枠: ※グリッター、カッティングシートは(ツヤあり／ツヤなし)もご記入下さい。※カッティング黒、白の場合もツヤあり／なしをお選びください。-以下お選びください- 厚紙補強:あり・なし SNS掲載:可・不可 お急ぎ:なし・あり（ 日以内に発送） ※なしの場合、ご購入完了から約2〜3週間頂戴いたします。その他装飾等：質問事項等: === 【基本料金】1文字 1000円〜（グリッターまたはカッティングシートを1文字につき１箇所含みますので、ぜひお選びください！）【素材】・カッティングシートの蛍光色はツヤありのみとなります。・素材によってはつなぎ目が発生する場合がございます。【その他】・SNS等へ掲載不可 +1000円基本的にはサンプルの修正回数はございません！・全体サンプルのフォント2種類目から＋200円・全体サンプルの装飾の大幅な変更＋100円〜【手数料】送料含めた全体の金額の10%頂戴いたします。【発送】発送まで通常2〜3週間ほど頂戴しております。(配達日数に発送完了日+1〜5日かかります)お急ぎの方はお申出ください。【リピート割】過去にご注文履歴がある方は手数料無料です！（過去のご注文時期、文字をお伝えください)◯注意事項◯・うちわ本体は付属いたしません。・文字のサイズによっては一部手作業で作業いたします。・文字の貼り合わせは手作業で行います。丁寧に制作いたしますが、多少のズレがある場合がございますのでご了承ください。・ご購入後のキャンセル・大幅な変更は致しかねます。・制作させていただいたものをSNS等に掲載させていただく場合がございます。団扇文字 団扇屋さん うちわ屋さん 連結団扇