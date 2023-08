超人気高品質 ｟nana@プロフ確認　様専用｠オーダーうちわ　団扇屋さん　文字　ハングル　連結 アイドル

nana@プロフ確認 様 専用ページです。

今後のやりとりはこちらにてお願いいたします!

※専用ページ作成後、数日反応がない場合、削除させていただきます。

※お見積もりがご予算に合わなかった場合、キャンセルの旨を伝えてくださると大変助かります。

===

◯オーダーシート◯

文字:

サイズ:

フォント:

※連結の記載がない場合は団扇1枚につき1文字のサイズでお見積もりいたします。

-色・素材を指定してください-

文字色:

ふち①:

ふち②:

外枠:

※グリッター、カッティングシートは(ツヤあり/ツヤなし)もご記入下さい。

※カッティング黒、白の場合もツヤあり/なしをお選びください。

-以下お選びください-

厚紙補強:あり・なし

SNS掲載:可・不可

お急ぎ:なし・あり( 日以内に発送)

※なしの場合、ご購入完了から約2〜3週間頂戴いたします。

その他装飾等:

質問事項等:

===

【基本料金】

1文字 1000円〜(グリッターまたはカッティングシートを1文字につき1箇所含みますので、ぜひお選びください!)

【素材】

・カッティングシートの蛍光色はツヤありのみとなります。

・素材によってはつなぎ目が発生する場合がございます。

【その他】

・SNS等へ掲載不可 +1000円

基本的にはサンプルの修正回数はございません!

・全体サンプルのフォント2種類目から+200円

・全体サンプルの装飾の大幅な変更+100円〜

【手数料】

送料含めた全体の金額の10%頂戴いたします。

【発送】

発送まで通常2〜3週間ほど頂戴しております。

(配達日数に発送完了日+1〜5日かかります)

お急ぎの方はお申出ください。

【リピート割】

過去にご注文履歴がある方は手数料無料です!(過去のご注文時期、文字をお伝えください)

◯注意事項◯

・うちわ本体は付属いたしません。

・文字のサイズによっては一部手作業で作業いたします。

・文字の貼り合わせは手作業で行います。丁寧に制作いたしますが、多少のズレがある場合がございますのでご了承ください。

・ご購入後のキャンセル・大幅な変更は致しかねます。

・制作させていただいたものをSNS等に掲載させていただく場合がございます。

団扇文字 団扇屋さん うちわ屋さん 連結団扇

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

