ご覧いただきありがとうございます。

22d27 フォクシーニューヨーク ノースリーブワンピース ツイードスカート

お値下げしました。

▪️ BARNEYS NEW YORK

ウォッシャブルサックドレス

定価 42,900円

2022年5月購入

写真1〜5枚目は参考に商品ページよりお借りしました。

▪️サイズ 38

着丈(背中中心から裾まで) 107cm

身幅 77cm

裏地なし、ポケットあり

▪️カラー ブラック

▪️一度着用しました。

新品同様の綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品の中古品となりますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します。

比較的しっかりした生地なので、タイツやストールなどをあわせれば通年ご使用いただけると思います。

▪️梱包サイズにより、らくらくメルカル便⇄ゆうゆうメルカル便に変更する場合がありますので予めご了承ください。梱包時のたたみジワ等はご容赦ください。

↓↓↓商品ページより↓↓↓

余裕のある大人の着こなしを演出する1着

・すとんとした落ち感のハーフスリーブサックドレス

・ぱっと目を引く程よい光沢感が特徴

・高めのネックとフロントに入った縦の切り替え、ドロップショルダーなど、体が泳ぐようなシルエットがポイント

・バックネックにスリット入り

・贅沢な生地分量で、大人の女性らしく仕上がる1着

・上質で気品を備え、程よくトレンド感が漂うアイテムで人気を誇る〈BARNEYS NEW YORK(バーニーズニューヨーク)〉オリジナルコレクション。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーニーズニューヨーク 商品の状態 未使用に近い

