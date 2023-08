★☆フォロー割実施してます!☆★

【未使用】TUMI TAHOE 「ボーズマン」スリング ボディバック

■ブランド

■アイテム

サイズ

横25㎝

縦14㎝

マチ5㎝

※素人測定のため、誤差についてはご了承ください。

■状態

全体的に綺麗ですが、あくまでも中古品になります。

中古品であることが気にならない方には、 おすすめの商品です。

状態はあくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

★すぐにお使いいただけるようにお手入れを実施しております(クリームによる清掃、保湿)

■商品の特徴

アメリカの老舗ブランドのポーターのレザーのボディバッグです!

タウンユースから旅行まで使える優れもので、スペースもしっかりあり、シックでカジュアルな外見は周りから注目されること間違いありません!

ぜひ手に入れて、自分らしさをアピールしましょう!

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革

◆発送方法◆

匿名配送での発送となります。

梱包に関しては、丁寧な梱包を心がけておりますが、簡易包装となりますのでご了承くださいませ。

◆購入元◆

ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

※日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい。

⚠️お値下げご要望について

なるべくご希望に添えればと考えております。

【ご希望金額をお知らせください】

※ご要望の際は提示価格をご考慮頂いたうえで常識の範囲内でお願い致します。

※交渉中であっても、先に購入された方とのお取引になります。早い者勝ちになります。

◆その他割引などの情報◆

プロフィールをご覧下さい。

他にもいろいろ出品してますので、よろしければご覧下さい。

#こえこーshop品質の良い中古あります!

その他にもいくつか商品を出品しています。よろしければご覧いただければ幸いです。

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★☆フォロー割実施してます!☆★★☆即購入大歓迎!!☆★■ブランドポーター PORTER アメイズ■アイテムボディーバッグ ウエストバッグ 黒 ブラック レザーサイズ横25㎝縦14㎝マチ5㎝※素人測定のため、誤差についてはご了承ください。■状態全体的に綺麗ですが、あくまでも中古品になります。中古品であることが気にならない方には、 おすすめの商品です。状態はあくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。★すぐにお使いいただけるようにお手入れを実施しております(クリームによる清掃、保湿)■商品の特徴アメリカの老舗ブランドのポーターのレザーのボディバッグです!タウンユースから旅行まで使える優れもので、スペースもしっかりあり、シックでカジュアルな外見は周りから注目されること間違いありません!ぜひ手に入れて、自分らしさをアピールしましょう!カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革◆発送方法◆匿名配送での発送となります。梱包に関しては、丁寧な梱包を心がけておりますが、簡易包装となりますのでご了承くださいませ。◆購入元◆ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ※日本流通自主管理協会加盟店(AACD)※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい。⚠️お値下げご要望についてなるべくご希望に添えればと考えております。【ご希望金額をお知らせください】※ご要望の際は提示価格をご考慮頂いたうえで常識の範囲内でお願い致します。※交渉中であっても、先に購入された方とのお取引になります。早い者勝ちになります。◆その他割引などの情報◆プロフィールをご覧下さい。他にもいろいろ出品してますので、よろしければご覧下さい。#こえこーshop品質の良い中古あります!その他にもいくつか商品を出品しています。よろしければご覧いただければ幸いです。

