デュベティカとイタリアの大人気ブランドのジャブスアルキヴィオのコラボダウンです。

もこもこの生地感、スノーホワイトを連想させるお色がとても良いです。

防寒性も抜群です。

冬に明るいアウターを着るのがオシャレかと思います。

サイズ表記:46(SからMくらい)

状態:新品

※プロフ必ずご参照ください。

#デュべチカ

#duvetica

#ジャブス

#giabs

#ナノユニバース

#阪急メンズ

#br

#戸賀

#干場

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

