【ラッピング無料】 COACH コーチ バック バックパック シグネチャー ディズニーコラボ 162 リュック/バックパック

✾送料無料

簡単梱包で匿名配送いたします

ギフト梱包は取り扱っていません

発送期限内で お送りいたします

ご安心ください

✾海外のコーチ アウトレット品です(*^^*)

・主にシーズンオフのもの

・販売段階の検品で仕様に支障がない程度

擦れや小傷、シミがあるもの

ディズニー ヴィランズ がコーチとコラボ

本革レザーのリュックです

※こちらの御品はCOACHの商品です

❁出品にあたり鑑定済みです

▷品切れ前の注文をオススメいたします

他にもCOACHを出品しています

★☆こちらからどうぞ☆★

⇒ #okire_coachバック一覧

*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜

◉ブランド

COACH コーチ

◉商品

【DISNEY × COACH】

バックパック・シグネチャー キャンバス・パッチ

リュック ディズニー コラボ

◉カラー

カーキマルチ

◉型番

CC148

◉素材

シグネチャー コーテッド キャンバス

リファインド ペブル レザー

◉サイズ(約)

縦 31.5cm × 横27.5cm × マチ12cm

◉仕様

内側 ジップ ポケット

多機能ポケット

外側 ジップ ポケット

ダブル ジップ開閉、裏地付き

ハンドルから本体まで5.5cm

長さ調整可能ショルダー ストラップ

◉付属品

ケアカード

記載されているカスタマーセンターに

お電話いただければ修理が受けられます

◉購入場所

アメリカcoach

*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜

アウトレット用の素材を使用し

COACHの認定を受けた工場で

製造されています

柄の位置やサインの配置位置

金属の材質・品質・色など

商品によって若干違いがございます

アウトレット商品を御理解の上

ご購入くださいませ

カラー...ブラウン

s2o2oo

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

✾送料無料簡単梱包で匿名配送いたしますギフト梱包は取り扱っていません発送期限内で お送りいたしますご安心ください✾海外のコーチ アウトレット品です(*^^*)・主にシーズンオフのもの・販売段階の検品で仕様に支障がない程度擦れや小傷、シミがあるものディズニー ヴィランズ がコーチとコラボ本革レザーのリュックです※こちらの御品はCOACHの商品です❁出品にあたり鑑定済みです▷品切れ前の注文をオススメいたします他にもCOACHを出品しています★☆こちらからどうぞ☆★⇒ #okire_coachバック一覧*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜◉ブランドCOACH コーチ◉商品【DISNEY × COACH】バックパック・シグネチャー キャンバス・パッチリュック ディズニー コラボ◉カラーカーキマルチ◉型番CC148◉素材シグネチャー コーテッド キャンバスリファインド ペブル レザー◉サイズ(約)縦 31.5cm × 横27.5cm × マチ12cm◉仕様内側 ジップ ポケット 多機能ポケット外側 ジップ ポケット ダブル ジップ開閉、裏地付き ハンドルから本体まで5.5cm 長さ調整可能ショルダー ストラップ◉付属品ケアカード記載されているカスタマーセンターにお電話いただければ修理が受けられます◉購入場所アメリカcoach*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜。:+*.゜アウトレット用の素材を使用しCOACHの認定を受けた工場で製造されています柄の位置やサインの配置位置金属の材質・品質・色など商品によって若干違いがございますアウトレット商品を御理解の上ご購入くださいませカラー...ブラウンs2o2oo

