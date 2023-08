定番 Laurent】15aw 【Saint エディ期 ジャケット テディ スタジャン

ご覧いただきありがとうございます!

LEATHER PATCH LOGO VARSITY アリクス スタジャン L



【商品名】

【ブランド】

Saint Laurent

【商品説明】

エディ・スリマンがクリエイティブディレクターを務めた時期から今でもパーマネントで発表されているサンローランを代表するジャケットの一つです。

購入は国内正規店 ケリングタグ付いてます。

ゴールデンサイズの44です。

定価約33万円

【コンディション】a-b

多少の使用感はございますが、まだまだご使用していただけるお品でございます。

【カラー】ブラック/ホワイト

【付属品】専用ハンガー

【表記サイズ】44

【サイズ】

肩幅:43cm

身幅:52cm

着丈:61cm

袖丈:63cm

素人採寸のため参考程度にお願い致します。

★フォロー割★

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご希望の方はコメント欄に「フォロー割」と書き込みをお願いします。

フォロー登録してコメントするだけで

・表示価格より一律5%OFF

とさせていただきます。

★セット割★

2点以上同時にお買い上げのお客様には、合計金額からさらに1000円割引させて頂きます。

フォロー割との併用も可能です。

⚠️コンディション、注意事項についてはプロフィールに記載しておりますので必ずご確認下さい。

※コメントにてお気軽にご相談ください。

※コメント無しの即購入歓迎です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

