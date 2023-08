ウールライクで滑らかな品のある風合い。

SNIDEL スナイデル ソフトスウェットパンツ

フランスの素材メーカーCARREMANの生地を使用。

ウエストはゴムとドローコード紐のイージー仕様。

深めの股上に、ゆとりのあるワイドなシルエット。

カラーはブラック系のチェック柄。

アンクル丈くらいの長さで合わせやすいと思います。

・サイズ0

ウエスト 66

股下 59

わたり幅 39

裾幅 34

股上 35

ポリエステル69% レーヨン29% ポリウレタン2%

定価25300円

レディースSサイズ前後 (0)

比較的美品の綺麗な状態ですが、自宅保管の古着になります。

折りたたんで発送致します。

■Design/Fabric

GRANDMAグランマママドーターより、チェック柄のイージーワイドパンツのご紹介です。

フランスの素材メーカーであるCARREMANが織り上げた素材を使用したアイテムです。ポリエステルとレーヨン素材ながら、梳毛ウールのような上品な表情感と艶感が特徴でピリングもできにくい素材です。裏地がないので、軽くきていいただけます。

ウエストゴムの楽な穿き心地でタックインにもおすすめです。ゆったりシルエットでチェック柄がかわいいワイドパンツ。存在感も出せるアイテムで、コーディネートの主役としてお使いいただけます。

ブランドはグランマMAMA DAUGHTERのイージーパンツ。タックの様なギャザーのプルオン仕様。黒やグレー系に赤レッドのハウンドトゥース。スラックスやトラウザーの様な品のあるキャリーマンの生地感。微ストレッチ。季節は秋冬から春くらい。サイズは0。

~先日配送事故で箱や袋が破れてしまう事がありました。補償もありますので、何かありましたらメッセージよりご連絡下さい。適宜対応させて頂きます。~

ご検討宜しくお願い致します。

14901290

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グランマママドーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

