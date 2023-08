カラー···ブラック

種類···キャディバッグ

ベルディングのキャディバッグの代名詞として長年愛されてきた人気のブッシュワーカー。

ブラックのオールレザーで渋く落ち着いた、高級感のあるバッグになります。

10年前に2個購入し、こちらをメインで宅配専用で数年間使っていました。

年数経過による使用感はありますが、目立つ傷もなく問題なく利用できます!

カラー ブラック

口枠 6分割

handmade in the USA

商品の情報 ブランド ベルディング 商品の状態 やや傷や汚れあり

