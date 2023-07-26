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訳あり SEL50F18 ソニーEマウント　単焦点レンズ　50mm f1.8 レンズ(単焦点)

商品の説明

ソニーのEマウントレンズ
XF90mm F2 R LM WR
SEL50F18です。
【新品級】M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm EZブラック

Canon New FD NFD 50mm f/1.2 標準レンズ（整備品）
2年くらい前に新品で購入しました。
カール・ツァイス Carl Zeiss Batis 2.8/18
使用頻度が低い為手放します。
LAOWA 7.5mm F2 MFT
レンズフィルターをつけています。
YONGNUO 35mm F2S DF DSM Sonyソニー Eマウント
フードに傷がありますが、本体はまずまずの美品だと思います。
富士フイルム　FUJINON XF35F2 R WR
クモリは無いと思いますが素人なので分かりません。埃も多少あるかもしれませんが素人が見る限り写真に問題ある程のホコリは無さそうです。
キヤノン EF 70-200mm f/4L USM Lens
写真でご判断ください。
超ド級の超広角！Carl Zeiss Distagon 15mm F3.5 AE
動作問題ありません。風景などを撮る限り特に問題はありませんが、神経質な方はご遠慮ください。
CONTAX コンタックス Planar プラナー F1.7 50mm AEJ

TAMRON SP AF90 F2.8 DI MACRO Pentax
写真にはありませんが、探したら箱が出てきたので純正の箱に入れてお送りします。
Metabonesマイクロフォーサーズ用 キヤノンEFレンズ T アダプター

✨完動品✨Canon キャノン EF 24mm F2.8 超広角単焦点レンズ
マウント···αEマウント系
レアMFタムロン90F2.8マクロ.アダプトールⅡ式
開放F値···～2.0未満
CONTAX (コンタックス) Planar T*50mm F1.4
APSC

❁キャノン CANON FD 55mm F1.2 S.S.C. マニュアルレンズ

商品の情報

商品のサイズα Eマウント
ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

Nikon NIKKOR AI 600mm F5.6 ED

【希少和製ビオター】 Canon FL 50mm F1.8 初期型　渦巻ボケ

Canon FL35mm F2.5

SONY FE 20mm F1.8 G SEL20F18G

キャノン Canon EF 85mm F1.8 USM #1153

CONTAX コンタックス Carl Zeiss 28mm F2.8 MMJ

TTArtisan 17mm f1.4 Xマウント　単焦点　fujifilm用
ソニーのEマウントレンズSEL50F18です。2年くらい前に新品で購入しました。使用頻度が低い為手放します。レンズフィルターをつけています。フードに傷がありますが、本体はまずまずの美品だと思います。クモリは無いと思いますが素人なので分かりません。埃も多少あるかもしれませんが素人が見る限り写真に問題ある程のホコリは無さそうです。写真でご判断ください。動作問題ありません。風景などを撮る限り特に問題はありませんが、神経質な方はご遠慮ください。写真にはありませんが、探したら箱が出てきたので純正の箱に入れてお送りします。マウント···αEマウント系開放F値···～2.0未満APSC

商品の情報

商品のサイズα Eマウント
ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

訳あり SEL50F18 ソニーEマウント　単焦点レンズ　50mm f1.8 レンズ(単焦点)

10分钟前

訳あり SEL50F18 ソニーEマウント　単焦点レンズ　50mm f1.8 レンズ(単焦点)

¥20,500 ¥11,480

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コメント (7)

0b50901c6690d4
訳あり SEL50F18 ソニーEマウント　単焦点レンズ　50mm f1.8 レンズ(単焦点) 訳あり SEL50F18 ソニーEマウント　単焦点レンズ　50mm f1.8 レンズ(単焦点)

ソニー / 望遠単焦点レンズ / APS-C / E 50mm F1.8 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SEL50F18 シルバー

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E 50mm F1.8 OSS SEL50F18(SONY Eマウント用単焦点レンズ)レビュー

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