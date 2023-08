ナダル上下セットアップです。状態良し!生地に真新しさがあります。エンブレムの剥がれもなく、気になる様な使用感はありません。パンツにボール出し入れによる汚れなし。シャツに小さな引っ掛けを見つけましたがほぼ目立ちません。177cm/73kg中肉中背が着てジャスト~軽くゆとりありのサイズ感です。

あくまで中古であることをご理解の上ご検討くださいませ。あと、度を超えた値引きコメントはお止め下さい。

<商品詳細>

・カラー:上:濃いグリーン/下:しぶき柄

・サイズ:上下L

・状態:中古

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

