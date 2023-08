【500円引きクーポン】 【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ　BL Tシャツ　バーバリー　グレー3L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

新品未使用タグつき。

BLACK LABEL CRESTBRIDGE

ブラックレーベルクレストブリッジ

の半袖Tシャツ。

価格 14,300円

【商品説明】

フロントにCBチェック柄。

ストレッチ性あり。

【カラー】

グレー

【サイズ3L(2XL)】

着丈74 身幅61 肩幅55 袖丈25.5

※新品ですが自宅保管のため

神経質な方はお控え下さい。

#トップス

#Tシャツ

#ティシャツ

#バーバリー

#BURBERRY

#ブラックレーベルクレストブリッジ

#BLACKLABELCRESTBRIDGE

#バーバリーブラックレーベル

#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE

#URBANRESEARCH アーバンリサーチ

#GROBALWORK グローバルワーク

#LAKOLE

#THESHOPTK

#GAP ギャップ

#H&M エイチアンドエム

#ZARA ザラ

#Bershka ベルシュカ

#BEAMSビームス

#TK タケオキクチ

#MK ミシェルクラウン

#BOYCOTT ボイコット

#RAGEBLUE レイジブルー

#UNIQLO ユニクロ

#GU ジーユー

#RUPERT ルパート

#R.NEWBOLDアールニューボールド

#UNITEDARROWS ユナイテッドアローズ

#nanouniverse ナノ ユニバース

#SHIPS シップス

#HARE ハレ

#CIAOPANIC チャオパニック

#HIDEWAYS ハイダウェイ

#coen コーエン

#PaulSmith ポールスミス

#FREDPERRY フレッドペリー

#VivienneWestwood

#ヴィヴィアンウエストウッド

#MACKINTOSH マッキントッシュ

カラー...グレー

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用タグつき。BLACK LABEL CRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジの半袖Tシャツ。価格 14,300円【商品説明】フロントにCBチェック柄。ストレッチ性あり。【カラー】グレー【サイズ3L(2XL)】着丈74 身幅61 肩幅55 袖丈25.5 ※新品ですが自宅保管のため神経質な方はお控え下さい。カラー...グレー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント(ロゴなど)ネック...Uネック季節感...春, 夏, 秋, 冬

