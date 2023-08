adidas YEEZY Boost 350 V2 "Blue Tint"

【サイズ】:27.5cm

【スタイル】:B37571

【購入場所】:adidasオンライン

adidasオンライン当選品、新品未使用になります。

※ 正規品、黒タグ付き、試し履き無し、

のみ自信を持って出品しておりますので、御安心してご購入下さいませ。

★★★★★↓ 出品者からのお願い ↓★★★★★

価格の交渉に関しましては大歓迎ですが、

価格の交渉をされるお客様は、ご希望の金額をご提示頂いた上でコメントして下さいますよう、ご協力の程宜しくお願い致します。

★★★★★★★ ↓ 注意事項 ↓ ★★★★★★★

●商品撮影&商品検品の為に一度開封させて頂いております。

●商品製造時の個体差(糊のはみ出し、革のシワや印刷のズレ、縫製のズレ、歪み、レザー部分の色ムラ等)、 BOX等の初期の小さなスレや凹み等が気になる方はお控え下さい。

●他のサイトにも出品しておりますので、予告なく削除する場合がございますので、ご了承下さいませ。

●価格設定に関しましては、相場に合わせて常時変動させますので、いいねを頂いた時よりも価格が変動してしまった場合は、今一度コメント欄にて価格の交渉をして頂ければ、こちらも再度検討致しますので宜しくお願い致します。

その他ご不明な点が御座いましたら、お気軽にコメント頂ければと思います。

airjordan

AIRJORDAN

エアジョーダン1

エアジョーダン2

エアジョーダン3

エアジョーダン4

エアジョーダン5

エアジョーダン

AIRJORDAN1

AIRMAX

NIKE

DUNK

basketball

ナイキ

ダンク

オフホワイト

Off-White

Supreme

アトモス

atmos

シュプリーム

エアジョーダン

エアマックス

バッシュ

バスケットボール

バスケ

スケボー

Skateboard

VANS

バンズ

スケートボード

adidas

アディダス

ニューバランス

new balance

Yeezy

メインカラー...グレー

メインカラー...ホワイト

スニーカー型...ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

