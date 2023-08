2022新作モデル ❤️標準&超望遠ダブルズームレンズ❤️手ぶれ補正❤️SONY α350❤️ デジタルカメラ

❤️ご覧頂きありがとうございます❤️a141215816

❤️商品説明❤️

α350は総画素数1490万画素と高画質!

さらに、ボディ内手ぶれ補正が付いて

いるので、どんなレンズを付けても

きれいな写真が簡単に撮れちゃいます♪

他にも、液晶画面を見ながら撮影できる

クイックAFライブビュー機能や

ファインダーを覗くだけで

自動でピント合わせしてくれる

アイスタートAFシステム等

嬉しい機能が満載!(^^)

また、液晶画面が可動式ですので

様々なアングルの撮影が楽しめます♪

今回はレンズ2本付き♪

超迫力の300mm望遠レンズも付いているので、

イベント毎の撮影で大活躍すること

間違いなしです(^^)

❤️コンディション❤️

◆外観

わずかなキズスレありますが、

動作に影響を及ぼすのもはありません♪

画面にキズがありますが、表示には影響ありません!

◆光学

使用に伴うチリの混入程度で

撮影には問題ありません♪

◆動作

動作確認済み♪

❤️セット内容❤️

■本体

■タムロン標準レンズ28-80mm

■タムロン望遠レンズ100-300mm

■標準レンズキャップ前

■望遠レンズキャップ前後

■ボディキャップ

■充電器(USB充電ケーブル付き)

■バッテリー×2個

■ストラップ

■アイピース

❤️おまけ❤️

■CFカード

■マイクロファイバークロス

■エアブロアー

❤️関連機種❤️

α5000/α5100/α6100/α6400/α6600

※他にも様々カメラを出品していますので、良かったらご覧になってくださいね♪

#イツワカメラ

↑こちらをクリック‼️

◆最後までご覧いただきありがとうございます♪

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

