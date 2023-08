品質保証 90s チャンピオン リバースウィーブ スウェット カーディガン M USA製 スウェット

ご覧頂きありがとうございます!

champion リバースウィーブ です。

コットン90% ポリエステル10%

お色は ティール 青緑

ワンポイント 刺繍

アメリカ製

サイズ MEDIUM

66/56/45/62

着丈/身幅/肩幅/袖丈

※誤差はご了承くださいませ。

USED

多少の使用感あり

全品送料込のお値段です。

追跡可能で配達の早いメルカリ便(ヤマト運輸さん配達)発送です。

◎他にも出品してます!

スウェット

#前頭葉_sweatshirt

リバースウィーブ

#前頭葉_rw

すべて

#前頭葉_all

80s 90s USED VINTAGE ユーズド 古着 ビンテージ ヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

