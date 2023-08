本品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。

【商品の説明】

リバーシブルハーフスリーブベスト

アメカジ、ネイバーフッド好きにおすすめ

一部ワッペンノリ滲み出ています。

☑︎ブランド・メーカー : アンドファミリー

☑︎サイズ 表記 : S

実寸

着丈 64cm

肩幅 52.5cm

身幅 54cm

袖丈 25cm

袖口幅18cm

☑︎素材 : -

☑︎製造国 : made in -

☑︎カラー : ブラック

☑︎年代 : -

☑︎コンディション:

こちらの商品は 【B】ランクです

【S】新品未使用品。デッドストックの商品

【A】ほとんど使用感は無く、状態良好

【B】若干の使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり使用は可能

【JUNK】ジャンク品

アンドファミリー リバーシブル キルティング ベスト ワッペン スカル刺繍 白黒

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

