スタンズ ノーチューブ チューブレス リム 27.5インチ 32H ディスクブレーキ専用

ZTR FLOW EX

使用に伴う傷汚れあり

歪みや目立った凹みなどは確認できません

Rim Internal Width:25.5mm

ETRTO: 584x25.5 (27.5”)

Rim External Width:29.1mm

ISO:29.1

Rim Depth:17.8mm

Tape:25-27mm

Hole Count:32-hole

Valve:Presta

Rim Color:Black

Max Spoke Tension:125KgF/1225N

Material:6061 Aluminum Alloy

Max Pressure with 2.3" Tire:38psi

Brakes:Disc only

Max Pressure with 2.7” Tire:35psi

ERD:562mm (27.5”)

Rim Weight:510g (27.5)

MTB グラベル オールマウンテン トレイル エンデューロ XC 650B VELOCITY MAVIC

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

