お知らせ ログイン 会員登録 出品
流行 Huawei [ノートPC] Matebook 13インチ 13 ノートPC

商品の説明

Huawei製Matebook 13の13インチ スペースグレーモデルです。
Dell ノートパソコン Inspiron 14 5490 i7 シルバー
ほぼ未使用で、ゲーミングノートに乗り換えたため出品します。
NEC 高性能Core i3 最新Windows11 新品SSD ノートパソコン
動作確認済みで、内容品に欠品はありません！
GALLERIA GCF1060GF i7-8750H 値下げ可
プライバシー保全のためSSDを初期化済みですので、OSは個別にインストールする必要があります。
VAIO SX12 VJS1241　VJ8PRA2付き　Core i7　16GB

東芝　Dynabook中古パソコン⭐️i3/4GB/ 128GB/DVDドライブ
■スペック
NEC LAVIE NS350ジャンク
CPU:第8世代インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー
O29【美品】ACER/ノートパソコン/i5/SSD/カメラ/オフィス付
GPU:Intel® UHD Graphics 620 / NVIDIA® GeForce® MX250
Autocad lt 2021 HPノートパソコン
メモリ:LPDDR3 8 GB 2133 MHz
sony vaio i7 SSD480GB 8GB フルHD
カメラ:約100万画素
元箱＆新品キーボード付属！Surface Pro 6 8GB SSD128GB
ストレージ:256 GB PCIe SSD
【値下げ！】HP Probook450 g3 ☆充電器付き☆
駆動時間:約14.7時間
✿薄型・美品✿NEC/ノートパソコン/Windows11/オフィス付き/SSD
コネクタ:USB Type-A x 1、Type-C x 1、HDMI x 1、VGA x 1
【専用】富士通⑰/ノートパソコン/Windows11/corei5/SSD/DV
内容物:ACアダプタ、 USB-Type-Cケーブル、 HUAWEI MateDock、 クイックスタートガイド等
MacBook Pro Retina 13 early2015 Monterey

新品 Huawei MateBookD14 Core i5 8GB 512GB②
#ノートPC
【富士通】Core i7 16GB 新品SSD256GB 15.6型 美品！
#HUAWEI
美品✨薄型NEC LaVie✨SSD高速ノートパソコン✨最初Win11✨カメラ付
#モバイル
X1Carbon/高性能8th Gen i5/8GB/Nvme SSD/カメラ
#ファーウェイ

Dell Inspiron 15-3552

商品の情報

商品の状態未使用に近い

MacBook Air (2020, Core i5, 256GB シルバー)

【☆お洒落薄型デザイン☆】NEC/LaVie/ノートパソコン/ホワイト/PC

Thinkpad L390 i5-8265
Huawei製Matebook 13の13インチ スペースグレーモデルです。ほぼ未使用で、ゲーミングノートに乗り換えたため出品します。動作確認済みで、内容品に欠品はありません！プライバシー保全のためSSDを初期化済みですので、OSは個別にインストールする必要があります。■スペックCPU:第8世代インテル® Core™ i5-8265U プロセッサーGPU:Intel® UHD Graphics 620 / NVIDIA® GeForce® MX250メモリ:LPDDR3 8 GB 2133 MHzカメラ:約100万画素ストレージ:256 GB PCIe SSD駆動時間:約14.7時間コネクタ:USB Type-A x 1、Type-C x 1、HDMI x 1、VGA x 1内容物:ACアダプタ、 USB-Type-Cケーブル、 HUAWEI MateDock、 クイックスタートガイド等#ノートPC#HUAWEI#モバイル#ファーウェイ

商品の情報

商品の状態未使用に近い

流行 Huawei [ノートPC] Matebook 13インチ 13 ノートPC

21分钟前

流行 Huawei [ノートPC] Matebook 13インチ 13 ノートPC

¥49,000 ¥26,950

(税込) 送料込み
9
4
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

06df15

 1504

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

06df15
流行 Huawei [ノートPC] Matebook 13インチ 13 ノートPC 流行 Huawei [ノートPC] Matebook 13インチ 13 ノートPC

HUAWEI MateBook 13 | ノートパソコン | HUAWEI Japan

HUAWEI MateBook 13 | ノートパソコン | HUAWEI Japan


HUAWEI MateBook 13 2020 ノートパソコン 13インチ Windows 10 Home Core i7-10210U メモリ16G/SSD512G MX250搭載 指紋認証付き電源ボタン Webカメラ スペースグレー【日本正規代理店品】【Windows 11

HUAWEI MateBook 13 2020 ノートパソコン 13インチ Windows 10 Home Core i7-10210U メモリ16G/SSD512G MX250搭載 指紋認証付き電源ボタン Webカメラ スペースグレー【日本正規代理店品】【Windows 11


HUAWEI MateBook 13 | ノートパソコン | HUAWEI Japan

HUAWEI MateBook 13 | ノートパソコン | HUAWEI Japan


Amazon.co.jp: Huawei MateBook 13/13インチ/Core-i5/メモリ8G/SSD512G

Amazon.co.jp: Huawei MateBook 13/13インチ/Core-i5/メモリ8G/SSD512G


HUAWEI MateBook 13 2020 ノートパソコン 13インチ Windows 10 Home Core i7-10210U メモリ16G/SSD512G MX250搭載 指紋認証付き電源ボタン Webカメラ スペースグレー【日本正規代理店品】【Windows 11

HUAWEI MateBook 13 2020 ノートパソコン 13インチ Windows 10 Home Core i7-10210U メモリ16G/SSD512G MX250搭載 指紋認証付き電源ボタン Webカメラ スペースグレー【日本正規代理店品】【Windows 11


HUAWEI MateBook 13」スペック、ベンチマーク、性能、価格 | 秋葉原ぶらり

HUAWEI MateBook 13」スペック、ベンチマーク、性能、価格 | 秋葉原ぶらり


西川和久の不定期コラム】2,160×1,440ドットでsRGB 100%の13型モバイル

西川和久の不定期コラム】2,160×1,440ドットでsRGB 100%の13型モバイル

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 流行 Huawei [ノートPC] Matebook 13インチ 13 ノートPC
© www.inba.net, Inc.