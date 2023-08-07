流行 Huawei [ノートPC] Matebook 13インチ 13 ノートPC

Huawei製Matebook 13の13インチ スペースグレーモデルです。

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ほぼ未使用で、ゲーミングノートに乗り換えたため出品します。

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動作確認済みで、内容品に欠品はありません！

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プライバシー保全のためSSDを初期化済みですので、OSは個別にインストールする必要があります。

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■スペック

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CPU:第8世代インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー

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GPU:Intel® UHD Graphics 620 / NVIDIA® GeForce® MX250

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メモリ:LPDDR3 8 GB 2133 MHz

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カメラ:約100万画素

元箱＆新品キーボード付属！Surface Pro 6 8GB SSD128GB

ストレージ:256 GB PCIe SSD

【値下げ！】HP Probook450 g3 ☆充電器付き☆

駆動時間:約14.7時間

✿薄型・美品✿NEC/ノートパソコン/Windows11/オフィス付き/SSD

コネクタ:USB Type-A x 1、Type-C x 1、HDMI x 1、VGA x 1

【専用】富士通⑰/ノートパソコン/Windows11/corei5/SSD/DV

内容物:ACアダプタ、 USB-Type-Cケーブル、 HUAWEI MateDock、 クイックスタートガイド等

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X1Carbon/高性能8th Gen i5/8GB/Nvme SSD/カメラ

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

Huawei製Matebook 13の13インチ スペースグレーモデルです。ほぼ未使用で、ゲーミングノートに乗り換えたため出品します。動作確認済みで、内容品に欠品はありません！プライバシー保全のためSSDを初期化済みですので、OSは個別にインストールする必要があります。■スペックCPU:第8世代インテル® Core™ i5-8265U プロセッサーGPU:Intel® UHD Graphics 620 / NVIDIA® GeForce® MX250メモリ:LPDDR3 8 GB 2133 MHzカメラ:約100万画素ストレージ:256 GB PCIe SSD駆動時間:約14.7時間コネクタ:USB Type-A x 1、Type-C x 1、HDMI x 1、VGA x 1内容物:ACアダプタ、 USB-Type-Cケーブル、 HUAWEI MateDock、 クイックスタートガイド等#ノートPC#HUAWEI#モバイル#ファーウェイ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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