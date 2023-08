流行 コットン アーギューargue リネン ホワイト ワンピース ヴィンテージ ロングワンピース

カラー···ホワイト

argue cotton linen French vintage evening long dress WHITE

1950年代のFrench evening dressの繊細なディテールを落とし込み、更に着心地とフォルムのバランスをブラッシュアップさせたロングドレスシャツです。

2回使用し、ホームクリーニングをしてあります。

写真の通り傷やシミはなく綺麗な状態です。

発売されると即完売してしまった人気の商品です。

■カラー

WHITE

■メーカーサイズ

着丈 約128㎝

身幅 約70㎝

肩幅 約46㎝

袖丈 約57㎝

■素材

COTTON 63%

LINEN 37%

○小さく折り畳んでの発送となります。

○個人保管のものですので、神経質な方はご購入をお控えください。

○画像につきましては、液晶の関係で若干色が異なる場合がございます。

柄・デザイン···無地

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

