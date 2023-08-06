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お気に入りの 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

1980sアメリカ製。グレー無地。
90s HALL&OATES/DOOBIE BROTHERS ツアーTシャツ
サイズ表記MEDIUM。
激レア hookups エロT 半袖Tシャツ Lサイズ アスカ エヴァ アニメ黒

Supreme Guy Gonzales Fishnets Tee J02
着用感の少ない綺麗なTシャツです。洗濯回数も数回程度と思われます。
【希少】Pink Floyd バンドTシャツ XL
生地はしっかりした状態で、ご覧のようにタグもピカピカです。
supreme 23ss Tonal Box Logo Tee
実寸の通りまだ生地が伸びていない状態です。
Supreme Coogi Raglan S/S Top
着ているうちにだんだんゆるくなってくると思います。
【未使用☆XLタグ付】ナイキ ビリーアイリッシュ 半袖Tシャツ ワンポイントロゴ

【新品同様】モンクレール　Tシャツ　size M 白　国内正規品
お腹と左袖にうっすらと赤っぽい色移りが見られます。
DOUBLE RL RRL ダブルアールエル ラルフローレン Tシャツ 半袖 S
その他特に目につくような汚れやダメージ等は見あたりません。
美品 レア 100%正規品 クロムハーツ スターロゴ ポケットTシャツ
全体的にコンディション良好。美品。
【希少デザイン！】00s bape リンガーt ベイプ　Lサイズ

チャレンジャー ⭐︎ レア 背面なし ロゴ Tシャツ 黒
ビンテージに慣れている方であれば問題ありません。
週末限定　90s oasis オアシス　Tシャツ　バンドT 古着　ニルバーナ
出品につき丁寧に洗濯済みです。非喫煙環境。ペットもおりません。
90's Disney ぶち抜きミッキー Mickey

アンソニーキーディス　タトゥーT
※念のため画像をよくご覧になってください。
VUITTON ルイヴィトン　グラディエント　Tシャツ　カットソー　半袖　シャツ

UNDERCOVER アンダーカバーScab期ジョニオ着四つ葉クローバーTシャツ
着丈72cm 身幅45cm 肩幅46cm 袖丈17cm
DINOSAUR Jr. Where You Been

Supreme　クロスボックスロゴTシャツ
ビンテージやアメカジ古着にご理解のある方のみでお願いいたします。
【入手困難】90s 化学構造式 カフェイン Tシャツ 理系 ネイビー 個性派 L
神経質な方はご遠慮ください。
古着 ヴィンテージ ハフ キルビル 半袖 シャツ 映画 ムービー ブラック ②

Dior HOMME ×KAWS Tシャツ　Jeweled Bee
ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。
90'S 当時物 CHER Tシャツ ヴィンテージ サイズL

Arc'teryx Copal Grotto Line T-Shirt L

Honeycomd Thermal Crewneck S/S Tee
champion
NBA Tシャツ・KOBE BRYANT,24,LAKERS,マンバ,90s
vintage
WACKOMARIA ワコマリア　バスキア　アロハ　MINT Lサイズ
made in usa
Mercedes Inc. Tee Tシャツ　anchor.inc
ビンテージ
アンダーカバーT期06SS★Klaus Schulze MirageTシャツ白2
ヴィンテージ
GUNS&ROSES 90s Tシャツ
トリコタグ
SUPREME AKIRA tee
カレッジ
アーペーセー×sacaiコラボユニセックスTシャツ
アメカジ
希少PLAYコムデギャルソン プレイ シンプソンズ総柄Tシャツ Lサイズ
アメリカ製
three dots(スリードッツ)2パックTシャツ
ビンテージチャンピオン
saint laurent paris サインロゴプリントオーバーサイズTシャツ
80年代
BURBERRY バーバリー 刺繍　ロゴTシャツ 黑 M 23SS新作
1980年代

ヨウジヤマモト　ニューエラ　Tシャツ　サイズ　5

商品の情報

商品のサイズM
ブランドチャンピオン
商品の状態目立った傷や汚れなし

絡繰魂 風神雷神和彫 半袖 Tシャツ a3

大人気商品！マイロ　半袖スウェット　迷彩カモ　L 肉厚　エイプ

ワコマリア　WACKO MARIA 半袖Tシャツ　サーマル　バックロゴ　マリア

アキラ AKIRA 金田 バイク Tシャツ

CHALLENGER / BANDANA POCKET TEE -White-

23SS Supreme Tonal Box Logo Tee M シュプリーム

wind and sea 3枚セット　Tシャツ　ホワイト　T-SHIRT
1980sアメリカ製。グレー無地。サイズ表記MEDIUM。着用感の少ない綺麗なTシャツです。洗濯回数も数回程度と思われます。生地はしっかりした状態で、ご覧のようにタグもピカピカです。実寸の通りまだ生地が伸びていない状態です。着ているうちにだんだんゆるくなってくると思います。お腹と左袖にうっすらと赤っぽい色移りが見られます。その他特に目につくような汚れやダメージ等は見あたりません。全体的にコンディション良好。美品。ビンテージに慣れている方であれば問題ありません。出品につき丁寧に洗濯済みです。非喫煙環境。ペットもおりません。※念のため画像をよくご覧になってください。着丈72cm 身幅45cm 肩幅46cm 袖丈17cmビンテージやアメカジ古着にご理解のある方のみでお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。championvintagemade in usaビンテージヴィンテージトリコタグカレッジアメカジアメリカ製ビンテージチャンピオン80年代1980年代

商品の情報

商品のサイズM
ブランドチャンピオン
商品の状態目立った傷や汚れなし

お気に入りの 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

2分钟前

お気に入りの 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥11,300 ¥9,605

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お気に入りの 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) お気に入りの 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

80s Champion チャンピオン 88/12 Tシャツ トリコタグ 染み込み 3段プリント 袖プリント M

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80s Champion ヴィンテージTシャツ 88/12 霜降りグレー ショート

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