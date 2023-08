お気に入りの 美品 無地 80s M チャンピオン Tシャツ 88/12 グレー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1980sアメリカ製。グレー無地。

90s HALL&OATES/DOOBIE BROTHERS ツアーTシャツ

サイズ表記MEDIUM。

激レア hookups エロT 半袖Tシャツ Lサイズ アスカ エヴァ アニメ黒



Supreme Guy Gonzales Fishnets Tee J02

着用感の少ない綺麗なTシャツです。洗濯回数も数回程度と思われます。

【希少】Pink Floyd バンドTシャツ XL

生地はしっかりした状態で、ご覧のようにタグもピカピカです。

supreme 23ss Tonal Box Logo Tee

実寸の通りまだ生地が伸びていない状態です。

Supreme Coogi Raglan S/S Top

着ているうちにだんだんゆるくなってくると思います。

【未使用☆XLタグ付】ナイキ ビリーアイリッシュ 半袖Tシャツ ワンポイントロゴ



【新品同様】モンクレール Tシャツ size M 白 国内正規品

お腹と左袖にうっすらと赤っぽい色移りが見られます。

DOUBLE RL RRL ダブルアールエル ラルフローレン Tシャツ 半袖 S

その他特に目につくような汚れやダメージ等は見あたりません。

美品 レア 100%正規品 クロムハーツ スターロゴ ポケットTシャツ

全体的にコンディション良好。美品。

【希少デザイン!】00s bape リンガーt ベイプ Lサイズ



チャレンジャー ⭐︎ レア 背面なし ロゴ Tシャツ 黒

ビンテージに慣れている方であれば問題ありません。

週末限定 90s oasis オアシス Tシャツ バンドT 古着 ニルバーナ

出品につき丁寧に洗濯済みです。非喫煙環境。ペットもおりません。

90's Disney ぶち抜きミッキー Mickey



アンソニーキーディス タトゥーT

※念のため画像をよくご覧になってください。

VUITTON ルイヴィトン グラディエント Tシャツ カットソー 半袖 シャツ



UNDERCOVER アンダーカバーScab期ジョニオ着四つ葉クローバーTシャツ

着丈72cm 身幅45cm 肩幅46cm 袖丈17cm

DINOSAUR Jr. Where You Been



Supreme クロスボックスロゴTシャツ

ビンテージやアメカジ古着にご理解のある方のみでお願いいたします。

【入手困難】90s 化学構造式 カフェイン Tシャツ 理系 ネイビー 個性派 L

神経質な方はご遠慮ください。

古着 ヴィンテージ ハフ キルビル 半袖 シャツ 映画 ムービー ブラック ②



Dior HOMME ×KAWS Tシャツ Jeweled Bee

ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。

90'S 当時物 CHER Tシャツ ヴィンテージ サイズL



Arc'teryx Copal Grotto Line T-Shirt L



Honeycomd Thermal Crewneck S/S Tee

champion

NBA Tシャツ・KOBE BRYANT,24,LAKERS,マンバ,90s

vintage

WACKOMARIA ワコマリア バスキア アロハ MINT Lサイズ

made in usa

Mercedes Inc. Tee Tシャツ anchor.inc

ビンテージ

アンダーカバーT期06SS★Klaus Schulze MirageTシャツ白2

ヴィンテージ

GUNS&ROSES 90s Tシャツ

トリコタグ

SUPREME AKIRA tee

カレッジ

アーペーセー×sacaiコラボユニセックスTシャツ

アメカジ

希少PLAYコムデギャルソン プレイ シンプソンズ総柄Tシャツ Lサイズ

アメリカ製

three dots(スリードッツ)2パックTシャツ

ビンテージチャンピオン

saint laurent paris サインロゴプリントオーバーサイズTシャツ

80年代

BURBERRY バーバリー 刺繍 ロゴTシャツ 黑 M 23SS新作

1980年代

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1980sアメリカ製。グレー無地。サイズ表記MEDIUM。着用感の少ない綺麗なTシャツです。洗濯回数も数回程度と思われます。生地はしっかりした状態で、ご覧のようにタグもピカピカです。実寸の通りまだ生地が伸びていない状態です。着ているうちにだんだんゆるくなってくると思います。お腹と左袖にうっすらと赤っぽい色移りが見られます。その他特に目につくような汚れやダメージ等は見あたりません。全体的にコンディション良好。美品。ビンテージに慣れている方であれば問題ありません。出品につき丁寧に洗濯済みです。非喫煙環境。ペットもおりません。※念のため画像をよくご覧になってください。着丈72cm 身幅45cm 肩幅46cm 袖丈17cmビンテージやアメカジ古着にご理解のある方のみでお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。championvintagemade in usaビンテージヴィンテージトリコタグカレッジアメカジアメリカ製ビンテージチャンピオン80年代1980年代

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヨウジヤマモト ニューエラ Tシャツ サイズ 5絡繰魂 風神雷神和彫 半袖 Tシャツ a3大人気商品!マイロ 半袖スウェット 迷彩カモ L 肉厚 エイプワコマリア WACKO MARIA 半袖Tシャツ サーマル バックロゴ マリアアキラ AKIRA 金田 バイク TシャツCHALLENGER / BANDANA POCKET TEE -White-23SS Supreme Tonal Box Logo Tee M シュプリームwind and sea 3枚セット Tシャツ ホワイト T-SHIRT