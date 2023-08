格安販売の ノースフェイス　ヒューズボックス ブラック リュック/バックパック

※お値下げ対応はしておりません。

NM82255

K(ブラック)

THE NORTH FACEの代表的なロングセラーモデルとして、高い人気を誇るデイパック(リュック)です。メイン素材は、環境に配慮した1000デニールのリサイクルポリエステルに、TPEファブリックラミネートを施した高強度の生地を採用。濡れや汚れに強いTPEファブリックラミネート素材は、重い荷物でも気兼ねなく収納できる高い耐摩耗性が特長です。型崩れしにくいボックス形状で、荷物の出し入れが容易にできる大きな開口部。内部には、取り外し可能なインナーオーガナイザーを備え、15インチまでのノート型PCが収納できるパッド付きスリーブを装備しています。サイドにはフラップ付きポケットを設け、使いやすさを向上。フロントは、小物類のジョイントに活用できるデイジーチェーンを装備しています。

【商品詳細】

素材:1000DTPEファブリックラミネート(リサイクルポリエステル100%)、840Dリサイクルナイロン

【SIZEINFO】

H46×W33×D15cm

容量:30L

■ THE NORTH FACE/ ザ・ノース・フェイス ■

1960年代にアメリカ・サンフランシスコでダグ・トンプキンスにより創業された世界的アウトドアメーカーです。 ブランドの名前が示すように、険しい北壁を登攀するのにも耐えうる優れた製品であることは当然ながら、シャープでデザイン性にも優れており、多くの方に愛されています。

※採寸に多少の誤差が有る場合がございますがご了承ください。

※ご利用のパソコンや環境により色の見え方が違ったり、実際の色味が多少異なって見える場合がございます。

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

