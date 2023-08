L'Appartement 購入 定価61600円

BROTHER VELLIES Race Up Tyla S

【BROTHER VELLIES】Race Up Tyla Sandal

新品未使用 タグ 専用箱付き

サイズ38

全長約25㌢ぐらいです

底幅

9.5

重さ(g)

316

ブラウン系

イタリア

皮革製品

本革 レザー ハラコ

商品番号20093570001230

トレンドのスクエアトゥ、レースアップデザインが魅力のサンダル

アパルトモンにて購入し、満足したまま保管しておりました

これからの季節から秋まで使える柄がオシャレなサンダルです

※少しへこみが箇所があります。(画像4の◯部分)

白い紙タグに色移り、裏面にスレなどがあります。

いずれも使用に問題はないと思いますが、

画像にてご確認上ご検討をお願いいたします。

新品未使用品ですが、あくまでも自宅保管品なので、

神経質な方、完璧なものをお求めの方は購入をご遠慮ください。

どのお品物も直接手は触れないよう手袋をしてお取り扱いし 実物画像添付しております

着画などの詳細は販売サイトにてご確認をお願い致します

6/18~25

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド アパルトモン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド アパルトモン 商品の状態 新品、未使用

