独特な 【送料無料】 【環境構築】いちげきルギアvstarデッキ　バンギラスv ナンジャモ ポケモンカードゲーム

CL新潟2023でも話題となったいちげきルギアvstarデッキとなります。勇気のおまもり、ユキノオーのタフネスアップでたねポケモンはHP+100、そのユキノオーが牙竜の巻物リバーサルエネルギーで、打点300出せる恐ろしい構築です。SOLDとなっても同内容のデッキをお作りできることもございます。出品してる商品にコメントください。

⑶ルギアv

⑶ルギアvstar

⑶アーケオス

⑵バンギラスv

⑴イシヘンジン

⑴イベルタル

⑴ネオラントv

⑴ユキノオー

⑴ユキカブリ

⑶キャプチャーアロマ

⑷ハイパーボール

⑵ネストボール

⑷活力の壺

⑴牙竜の巻物

⑴勇気のおまもり

⑷博士の研究

⑵ヒガナの決意

⑵ボスの指令

⑵ペパー

⑴ナンジャモ

⑷あくの塔

⑷いちげきエネルギー

⑷ダブルターボエネルギー

⑵ギフトエネルギー

⑴vガードエネルギー

⑴ジェットエネルギー

⑵リバーサルエネルギー

ミラー加工や絵柄違いなどある場合がございます。そちらはご容赦ください。

目立った傷などはございませんが、素人目での判断ですので神経質な方はご遠慮くださいますようお願い致します。

発送は、スリーブ、水濡れ防止、折れ防止、クッション材を使用し発送します。

即購入⭕️

バラ売り❌

