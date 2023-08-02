人気提案 正規 Saint Laurent サンローランパリ Vネック ボーダー Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

国内正規 14SS SAINT LAURENT PARIS サンローラン パリ ボーダー Ｖネック Ｔシャツ 灰×黒 S
Yohji yamamoto POUR HOMME アーカイブアイテム
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グッチグループタグ付き国内正規品
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316158 Y2AB0
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サイズ
新品未使用 AURALEE STAND-UP TEE スタンドアップT 23SS
着丈 : 59cm
kimi*.様専用
肩幅 : 45cm
WIND AND SEA✖️Forever21
身幅 : 46cm
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状態
超レアJAY-Z ヴィンテージRAP Tシャツ
正規店購入後に数回着用。使用感も少ない美品です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|サンローランパリ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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国内正規 14SS SAINT LAURENT PARIS サンローラン パリ ボーダー Ｖネック Ｔシャツ 灰×黒 Sグッチグループタグ付き国内正規品316158 Y2AB0サイズ着丈 : 59cm肩幅 : 45cm身幅 : 46cm状態正規店購入後に数回着用。使用感も少ない美品です。
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|サンローランパリ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし