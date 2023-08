人気提案 正規 Saint Laurent サンローランパリ Vネック ボーダー Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

国内正規 14SS SAINT LAURENT PARIS サンローラン パリ ボーダー Vネック Tシャツ 灰×黒 S

グッチグループタグ付き国内正規品

316158 Y2AB0

サイズ

着丈 : 59cm

肩幅 : 45cm

身幅 : 46cm

状態

正規店購入後に数回着用。使用感も少ない美品です。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サンローランパリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サンローランパリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

