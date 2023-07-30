【本日特価】 AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG ROYAL 2017 青黒 スニーカー

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2017年版復刻のエアジョーダン1 ロイヤルカラーです

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サイズはUS9.5 / 27.5cm

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購入後に箱に入れたまま暗所で保管していました。

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1度も履いていません。この頃の未使用ジョーダン特有のキラキラが出ています。

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メインカラー···ブルー

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人気モデル···NIKE エアジョーダン1

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スニーカー型···ハイカット(High)

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シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

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商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

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