1961年製、のロイヤルネイビー サブマリンニットになります。

希少年代・希少サイズとなります。

年代の浅い個体はまだ見つかるものの、ここまで古いタグが付いた個体は中々見つからないかと思います。

フリマアプリでもこちらの1着のみかと。

珍しいだけではなく、白系のニットということで汎用性の高さからも、探されている方が多い1着かと思います。

ヨーロッパ系に強い古着屋さんでも、仕入れが困難になっているお品になりますので、お探しの方はこの機会に是非。

ここまで綺麗なコンディションで残っているのも奇跡かと思います。

今後益々、手に入りにくくなる状況になるかと思いますのでこの機会に是非。

【サイズ】

表記 1

着丈 55.5cm

肩幅 53cm

身幅 50cm

袖丈 50cm

【状態】

新品 未使用

USED

画像にてご判断をお願い致します。

【付属品】

なし

【返品、交換について】

ヴィンテージの特性上、返品交換はお断りさせて頂いております。

ご注文の前に必ずご確認の上、気になる点がございましたらお問い合わせをお願い致します。

ダメージや経年変化に伴う傷みは、欠陥品及び返品の対象となりません。

また、色味が実物とは異なる場合がございますが、返品対象外となります。

サイズ感が合わなかった、イメージと違ったなどもお客様都合のため返品対象外となります。

ご理解のある方のみご購入をお願い致します。

french Vintage(フレンチビンテージ)

french Antique(フレンチアンティーク)

military Vintage (ミリタリービンテージ)

Euro Vintage (ユーロビンテージ)

Grandpa Shirt(グランパシャツ)

Lesca Vintage(レスカビンテージ)

アメリカ軍

チェコ軍

フランス軍

スウェーデン軍

イギリス軍

カナダ軍

アドルフラフォン

モンサンミッシェル

モールスキン

Burberry

一枚袖

バブアー

m47

m52

等のアイテムがお好きな方もご検討下さい。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1961年製、のロイヤルネイビー サブマリンニットになります。希少年代・希少サイズとなります。年代の浅い個体はまだ見つかるものの、ここまで古いタグが付いた個体は中々見つからないかと思います。フリマアプリでもこちらの1着のみかと。珍しいだけではなく、白系のニットということで汎用性の高さからも、探されている方が多い1着かと思います。ヨーロッパ系に強い古着屋さんでも、仕入れが困難になっているお品になりますので、お探しの方はこの機会に是非。ここまで綺麗なコンディションで残っているのも奇跡かと思います。今後益々、手に入りにくくなる状況になるかと思いますのでこの機会に是非。【サイズ】表記 1着丈 55.5cm肩幅 53cm身幅 50cm袖丈 50cm【状態】USED画像にてご判断をお願い致します。【付属品】なし【返品、交換について】ヴィンテージの特性上、返品交換はお断りさせて頂いております。ご注文の前に必ずご確認の上、気になる点がございましたらお問い合わせをお願い致します。ダメージや経年変化に伴う傷みは、欠陥品及び返品の対象となりません。また、色味が実物とは異なる場合がございますが、返品対象外となります。サイズ感が合わなかった、イメージと違ったなどもお客様都合のため返品対象外となります。ご理解のある方のみご購入をお願い致します。french Vintage(フレンチビンテージ)french Antique(フレンチアンティーク)military Vintage (ミリタリービンテージ)Euro Vintage (ユーロビンテージ)Grandpa Shirt(グランパシャツ)Lesca Vintage(レスカビンテージ)アメリカ軍チェコ軍フランス軍 スウェーデン軍 イギリス軍 カナダ軍 アドルフラフォンモンサンミッシェルモールスキンBurberry一枚袖バブアーm47m52等のアイテムがお好きな方もご検討下さい。

