５５％以上節約 ルブタン F割専用 スタッズ スリッポン スネーク柄 スニーカー

【ブランド】

Christian Louboutin クリスチャンルブタン

【タイプ】

スニーカー スリッポン

【カラー】

ゴールド スネーク柄

【デザイン特徴】

スタッズ スネーク柄

【サイズ】

EUR37 日本サイズ23.5cm相当

【実寸】

インソール全長:約23.5cm

アウトソール全長:約25.5cm

アウトソール全幅:約9.3cm

靴底厚:約2.0cm

ヒール高:-

丈高:-

ふくらはぎ回り全長:-

履き口全長:-

ご自身の靴と比較してサイズ感の参考にしてください。

【状態】

ユーズド品相当の若干の使用感がありますが、大きな問題はないかと思います。

ユーズドのため細かな傷、スレなどございます。

神経質な方はご遠慮ください。

【ご注意頂きたいこと】

✅詳細はプロフに記載しています。一読くださいませ。

✅あくまでも中古品ですので、完璧を求める神経質な方はご遠慮下さい。

管理番号:3a-075

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

