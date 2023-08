激レアサイズのM65フィールドジャケットになります。タグから年代は60-70前半の実物ではないかと推測されます。また、アルミジッパーです。個人の判断だと68年のものではないかと思います。間違えていたらすみません。軍物としてのとても味のある商品になっております。 購入の際は、写真をご覧になって汚れや色などを判断してからご購入下さい。 よろしくお願い致します。

サイズ表記 small regular 〔MサイズまたはLサイズ相当)

身幅55

着丈72

袖丈57

#ミリタリー #ミリタリージャケット #m65

#フィールドジャケット #2nd #ビンテージ #古着

#軍物 #メンズ #レディース #米軍 #アメリカ軍

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 傷や汚れあり

