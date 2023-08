MOUT RECON TAILOR

MOUT RECON TAILOR マウトリーコンテーラーSTONEMASTER×MOUT Nirvana Knicker (ストーンマスター×マウトニルヴァーナニッカー)カラー: ブラックサイズ: 46・70年代のアウトドアカルチャーを席巻した、ヨセミテの伝説的クライマー集団「Stone Masters」の一人であり、 GramicciやROKXといったブランドの創立者マイク・グラハム ・彼はクライミング・パンツの定番スタイルをリードしてきた功績者であり、その彼が最終形態として唯一テックを融合させせたのが STONEMASTER ・STONEMASTERのテックな要素と、マイクグラハムがもともと日本の道着を愛用していたという要素にフォーカスし、 MOUTが得意とするタクティカルとテックの融合という要素を付け加え、このクライミングパンツを製作 ・今回は彼自身がアメリカで生産していた頃のKnickerという品番を復刻しさらにその形を新しいスペックに再構築 【素材】・素材はCordura NYCO Strechを採用ウエスト88(調整可)股下34股上33ヒップ128わたり幅39裾幅31(調整可)あまり着用感の良い状態。画像にある物が全てです。完品を求める方、美品にこだわる方は入札をご遠慮ください。他アプリでも出品しておりますので予告なく取消しする場合がございます。商品内容は画像にてご確認下さい。カラー···ブラック柄・デザイン···無地グラミチカセドラル

