【開店記念セール！】 90s ナイキ　ジョーダン　ヴィンテージ ビンテージ　古着　刺繍　スウェット スウェット

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着丈:74cm 肩幅:63cm 袖丈:61cm 身幅:73cmヴィンテージ にご理解のある方宜しくお願い致します。⬇️こちらから他の類似商品もチェックできます⬇️▪️▪️▪️#KRvintageスウェット▪️▪️▪️

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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